Как приготовить вкуснейший яичный паштет с морковью

Яичный паштет с морковью идеально подойдёт для завтрака и перекуса. Блюдо просто в приготовлении и обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы.
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Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.