Как приготовить вкуснейший яичный паштет с морковью

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичный паштет с морковью идеально подойдёт для завтрака и перекуса. Блюдо просто в приготовлении и обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

Яйцо — 5 шт.

Морковь — 200 г

Лук — 150 г

Сливочное масло — 30 г

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварить яйца и дать им время остыть. Разрезать их пополам. Нарезать лук средними кубиками. Натереть морковь на крупной тёрке. Растопить на сковороде сливочное масло и смешать с подсолнечным. Обжарить лук с морковью. В блендере соединить яйца, лук и морковь. Добавить соль и горчицу. Измельчить. Приятного аппетита!

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы.

