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Как приготовить вкуснейший яичный паштет с морковью

0:54
Еда

Яичный паштет с морковью идеально подойдёт для завтрака и перекуса. Блюдо просто в приготовлении и обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Как приготовить вкуснейший яичный паштет с морковью
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

  • Яйцо — 5 шт.
  • Морковь — 200 г
  • Лук — 150 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварить яйца и дать им время остыть. Разрезать их пополам.
  2. Нарезать лук средними кубиками.
  3. Натереть морковь на крупной тёрке.
  4. Растопить на сковороде сливочное масло и смешать с подсолнечным. Обжарить лук с морковью.
  5. В блендере соединить яйца, лук и морковь. Добавить соль и горчицу. Измельчить. Приятного аппетита!

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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