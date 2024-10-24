Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта
Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба
Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы
Стас Ярушин присутствовал на родах жены: не страшно
Лерчек призналась, что влюбилась в рэпера Natan: я хотела пойти к его жене
Врач назвала сыры, от которых лучше отказаться пожилым людям
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир

Почему готовить пельмени — лучший способ провести выходной с семьёй

3:07
Еда

Есть что-то умиротворяющее в приготовлении домашних пельменей. Медитативный процесс замешивания упругого, эластичного теста, ювелирная раскатка — когда каждый маленький кусочек оказывается в деле, а затем начинка и, наконец, лепка. Это занятие может превратиться в семейное развлечение на выходных и стать хорошей традицией. Особенно если в несколько пельменей добавить маленькие сюрпризы вроде орешка или сухофрукта — кому попадется, тот и выиграл.

Почему готовить пельмени — лучший способ провести выходной с семьёй
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Домашние пельмени могут казаться простыми, но на самом деле их приготовление имеет свои тонкости. В этом материале мы разберем все нюансы приготовления теста для этого классического блюда.

Что добавлять в тесто
Для классического теста понадобятся качественная пшеничная мука, вода и соль. Если хотите, чтобы тесто было более гладким и эластичным, можно добавить яйца — лучше всего деревенские, с выраженным вкусом. Для нежности и упругости в тесто можно добавить немного сметаны, водки, растительного масла или молока. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому стоит подготовить их заранее за пару часов до замеса.

Как правильно замешивать тесто
Замешивание теста для пельменей — процесс неспешный и требует усилий, но результат оправдает затраты. Тесто из муки и воды можно замешивать в блендере, но лучше делать это вручную: насыпать муку горкой на рабочую поверхность, сделать углубление и влить в него воду. Плавными движениями пальцев аккуратно смешивать муку и воду, чтобы мучные берега постепенно сдвигались внутрь. Когда тесто начнет походить на жёсткий пластилин, его нужно вымесить руками, скатать в шарик, накрыть и оставить отдыхать на 20-30 минут. После этого ещё раз тщательно вымесить и приступать к лепке.

Как лепить пельмени
Тесто нужно раскатать тонким слоем с помощью скалки или машинки для пасты. Затем нарезать кружочки с помощью круглой формы или специального инструмента.

Начинку лучше использовать слегка подмороженной, чтобы она не пустила сок и не пересохла при варке. Для хорошей склейки можно провести мокрыми пальцами по краям кружочка, затем соединить два противоположных конца, растягивая тесто. После этого нужно соединить концы "ушка" и скрепить их.

Как готовить пельмени
Готовые пельмени можно либо сразу сварить, либо заморозить. Вариантов их приготовления много: традиционная варка, обжарка, готовка в мультиварке или даже микроволновке. Главное правило — не перегружать кастрюлю, чтобы пельмени не слиплись. Если пельмени долго не поднимаются, можно поддеть их шумовкой — они, возможно, просто прилипли ко дну. Готовые пельмени можно подавать со сметаной или маслом с уксусом, посыпать зеленью и наслаждаться сразу же.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир
Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой
Какие города и страны признаны самыми безопасными в 2025 году: данные исследования
Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите
В Турции из-за угрозы теракта введён "оранжевый" уровень опасности в аэропортах
Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой
Клубника в саду: как укрепить кусты перед зимой
Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.