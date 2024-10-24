Почему готовить пельмени — лучший способ провести выходной с семьёй

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть что-то умиротворяющее в приготовлении домашних пельменей. Медитативный процесс замешивания упругого, эластичного теста, ювелирная раскатка — когда каждый маленький кусочек оказывается в деле, а затем начинка и, наконец, лепка. Это занятие может превратиться в семейное развлечение на выходных и стать хорошей традицией. Особенно если в несколько пельменей добавить маленькие сюрпризы вроде орешка или сухофрукта — кому попадется, тот и выиграл.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Домашние пельмени могут казаться простыми, но на самом деле их приготовление имеет свои тонкости. В этом материале мы разберем все нюансы приготовления теста для этого классического блюда.

Что добавлять в тесто

Для классического теста понадобятся качественная пшеничная мука, вода и соль. Если хотите, чтобы тесто было более гладким и эластичным, можно добавить яйца — лучше всего деревенские, с выраженным вкусом. Для нежности и упругости в тесто можно добавить немного сметаны, водки, растительного масла или молока. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому стоит подготовить их заранее за пару часов до замеса.

Как правильно замешивать тесто

Замешивание теста для пельменей — процесс неспешный и требует усилий, но результат оправдает затраты. Тесто из муки и воды можно замешивать в блендере, но лучше делать это вручную: насыпать муку горкой на рабочую поверхность, сделать углубление и влить в него воду. Плавными движениями пальцев аккуратно смешивать муку и воду, чтобы мучные берега постепенно сдвигались внутрь. Когда тесто начнет походить на жёсткий пластилин, его нужно вымесить руками, скатать в шарик, накрыть и оставить отдыхать на 20-30 минут. После этого ещё раз тщательно вымесить и приступать к лепке.

Как лепить пельмени

Тесто нужно раскатать тонким слоем с помощью скалки или машинки для пасты. Затем нарезать кружочки с помощью круглой формы или специального инструмента.

Начинку лучше использовать слегка подмороженной, чтобы она не пустила сок и не пересохла при варке. Для хорошей склейки можно провести мокрыми пальцами по краям кружочка, затем соединить два противоположных конца, растягивая тесто. После этого нужно соединить концы "ушка" и скрепить их.

Как готовить пельмени

Готовые пельмени можно либо сразу сварить, либо заморозить. Вариантов их приготовления много: традиционная варка, обжарка, готовка в мультиварке или даже микроволновке. Главное правило — не перегружать кастрюлю, чтобы пельмени не слиплись. Если пельмени долго не поднимаются, можно поддеть их шумовкой — они, возможно, просто прилипли ко дну. Готовые пельмени можно подавать со сметаной или маслом с уксусом, посыпать зеленью и наслаждаться сразу же.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).



