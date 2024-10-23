Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Индейка с грибами в сметанно-соевом соусе — это простой и вкусный рецепт, который прекрасно подойдёт для ужина. Нежное филе индейки сочетается с ароматными шампиньонами и нежной сметаной, создавая гармоничный вкус с легким восточным акцентом благодаря добавлению соевого соуса и карри.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Блюдо готовится быстро и не требует сложных ингредиентов, поэтому оно станет отличным выбором для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и вкусное без особых усилий.

Ингредиенты:

Филе индейки — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Шампиньоны — 400 г;

Сметана (15%) — 100 г;

Соевый соус — 40 г;

Белый кунжут — 2 ч. л.;

Карри — ½ ч. л.;

Подсолнечное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте филе индейки тонкой соломкой, шампиньоны — на четвертинки, а лук — полукольцами. Разогрейте сотейник на среднем огне и обжарьте лук на подсолнечном масле до мягкости. Добавьте мясо и тушите под крышкой, пока оно не посветлеет, затем добавьте туда грибы и смешайте. Когда грибы слегка уменьшатся в объёме, добавьте карри, сметану и соевый соус. Тщательно перемешайте, доведите до кипения и тушите под крышкой на слабом огне около 15 минут, периодически помешивая. В самом конце добавьте белый кунжут, снимите с огня и оставьте блюдо под крышкой на 10 минут, чтобы оно настоялось.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.



Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

