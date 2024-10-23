Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной

Индейка с грибами в сметанно-соевом соусе — это простой и вкусный рецепт, который прекрасно подойдёт для ужина. Нежное филе индейки сочетается с ароматными шампиньонами и нежной сметаной, создавая гармоничный вкус с легким восточным акцентом благодаря добавлению соевого соуса и карри.
Блюдо готовится быстро и не требует сложных ингредиентов, поэтому оно станет отличным выбором для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и вкусное без особых усилий.
Ингредиенты:
Приготовление:
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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