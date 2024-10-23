Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут

Запеканка из кабачков с говяжьим фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить. Сочетание сочных овощей, нежного фарша и растопленного сыра придаёт запеканке неповторимый вкус и аромат.
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Ингредиенты:
350 г кабачка;
200 г говяжьего фарша;
120 г лука;
5 г растительного масла;
120 г помидоров;
140 г сыра;
40 г черри для украшения;
50 г кетчупа;
100 мл воды;
Соль, специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кабачок тонкими слайсами.
Мелко порежьте лук и обжарьте его на масле до золотистого цвета.
Затем добавьте говяжий фарш и обжаривайте еще пару минут. После этого добавьте мелко нарезанные помидоры, кетчуп и воду. Посолите и приправьте по вкусу (можно использовать сухой чеснок, лимонный перец). Тушите до готовности.
Выложите слайсы кабачка в форму, затем добавьте слой начинки, слой сыра, снова кабачки, начинку и сыр. Повторяйте слои, завершая их сыром. Сверху украсьте черри.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.