Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут

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Запеканка из кабачков с говяжьим фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить. Сочетание сочных овощей, нежного фарша и растопленного сыра придаёт запеканке неповторимый вкус и аромат.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Ингредиенты:

350 г кабачка;

200 г говяжьего фарша;

120 г лука;

5 г растительного масла;

120 г помидоров;

140 г сыра;

40 г черри для украшения;

50 г кетчупа;

100 мл воды;

Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачок тонкими слайсами. Мелко порежьте лук и обжарьте его на масле до золотистого цвета. Затем добавьте говяжий фарш и обжаривайте еще пару минут. После этого добавьте мелко нарезанные помидоры, кетчуп и воду. Посолите и приправьте по вкусу (можно использовать сухой чеснок, лимонный перец). Тушите до готовности. Выложите слайсы кабачка в форму, затем добавьте слой начинки, слой сыра, снова кабачки, начинку и сыр. Повторяйте слои, завершая их сыром. Сверху украсьте черри. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

