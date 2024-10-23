Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова
Как в России бесплатно подвести газ к даче
Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной
Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень
Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного
Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать
Исторический Фрайбург: соборы, рынки и старинные каналы
Покупатели новостроек возле Москвы-реки рассказали, почему хотят жить именно здесь
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах

Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут

1:23
Еда

Запеканка из кабачков с говяжьим фаршем — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить. Сочетание сочных овощей, нежного фарша и растопленного сыра придаёт запеканке неповторимый вкус и аромат.

Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Ингредиенты:

  • 350 г кабачка;
  • 200 г говяжьего фарша;
  • 120 г лука;
  • 5 г растительного масла;
  • 120 г помидоров;
  • 140 г сыра;
  • 40 г черри для украшения;
  • 50 г кетчупа;
  • 100 мл воды;
  • Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок тонкими слайсами.
  2. Мелко порежьте лук и обжарьте его на масле до золотистого цвета.
  3. Затем добавьте говяжий фарш и обжаривайте еще пару минут. После этого добавьте мелко нарезанные помидоры, кетчуп и воду. Посолите и приправьте по вкусу (можно использовать сухой чеснок, лимонный перец). Тушите до готовности.
  4. Выложите слайсы кабачка в форму, затем добавьте слой начинки, слой сыра, снова кабачки, начинку и сыр. Повторяйте слои, завершая их сыром. Сверху украсьте черри.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику
Наука и техника
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Последние материалы
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер
Эффективные тренировки для людей с высоким давлением: мнение врача
Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny
Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей
Быстрая зарядка и мощный двигатель: Kia EV6 теперь в России
Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики
Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.