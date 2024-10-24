Какие сорта картофеля выбрать для жарки, пюре и супов

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель всегда остаётся одним из главных продуктов на столах россиян. Эксперты это понимают, поэтому поделились правилами выбора качественных корнеплодов в магазине. Как не дать себя обмануть и выбрать лучшую картошку?

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Эксперты напоминают, что при покупке картофеля следует ориентироваться на внешний вид овоща. Важно учитывать соответствие клубня заявленному сорту, включая цвет и размер. Хороший картофель должен быть чистым и гладким, среднего размера, без тёмных или зелёных пятен и повреждений.

Выбирайте сухие клубни, без налёта и слизи, желательно без комков грязи. На кожуре не должно быть царапин, ведь через них в мякоть могут попасть патогенные микроорганизмы.

Оценить картофель можно не только визуально, но и на ощупь. Клубни должны быть твёрдыми и упругими.

Также обратите внимание на запах. От картофеля не должен исходить кислый запах — он может быть признаком грибкового или бактериального заражения.

Наконец, определитесь, зачем вы покупаете картофель. Розовые сорта лучше всего подходят для жарки, жёлтые — для супов и рагу, а белые идеально подходят для приготовления пюре.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.



