Картофель всегда остаётся одним из главных продуктов на столах россиян. Эксперты это понимают, поэтому поделились правилами выбора качественных корнеплодов в магазине. Как не дать себя обмануть и выбрать лучшую картошку?
Эксперты напоминают, что при покупке картофеля следует ориентироваться на внешний вид овоща. Важно учитывать соответствие клубня заявленному сорту, включая цвет и размер. Хороший картофель должен быть чистым и гладким, среднего размера, без тёмных или зелёных пятен и повреждений.
Выбирайте сухие клубни, без налёта и слизи, желательно без комков грязи. На кожуре не должно быть царапин, ведь через них в мякоть могут попасть патогенные микроорганизмы.
Оценить картофель можно не только визуально, но и на ощупь. Клубни должны быть твёрдыми и упругими.
Также обратите внимание на запах. От картофеля не должен исходить кислый запах — он может быть признаком грибкового или бактериального заражения.
Наконец, определитесь, зачем вы покупаете картофель. Розовые сорта лучше всего подходят для жарки, жёлтые — для супов и рагу, а белые идеально подходят для приготовления пюре.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.