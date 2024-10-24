Идеальный гарнир из моркови: быстрый рецепт для любого блюда

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть блюда, которые готовятся за считанные минуты, но при этом вызывают настоящий восторг. Обычно в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам выбирают макароны, рис, гречку или картофель. Этот универсальный корнеплод можно приготовить десятками способов: пюре, жареный или запечённый, — но и он может надоесть. В такие моменты на помощь приходит морковь — идеальный ингредиент для сочного и яркого гарнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

800 г моркови

6 зубчиков (30 г) чеснока

50 г топленого масла

1 ч. л. молотого кориандра

Соль и перец по вкусу

Рецепт:

Разогрейте духовку до 200 °С. Подготовьте противень или форму для запекания, застелив её пергаментом. Очистите морковь и нарежьте её крупными брусочками. Очищенный чеснок порубите и обжарьте на топленом масле в глубокой сковороде или кастрюле, добавив кориандр и другие специи. Выложите морковь на противень, полейте её чесночно-пряным маслом. Если морковь не слишком сочная, добавьте немного воды или сока (ананасового, апельсинового или яблочного). Сверху накройте блюдо ещё одним слоем пергамента и отправьте в духовку на 20-30 минут.

Готовый гарнир будет сочным, ароматным и идеально дополнит любое блюдо.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

