Идеальный гарнир из моркови: быстрый рецепт для любого блюда

Есть блюда, которые готовятся за считанные минуты, но при этом вызывают настоящий восторг. Обычно в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам выбирают макароны, рис, гречку или картофель. Этот универсальный корнеплод можно приготовить десятками способов: пюре, жареный или запечённый, — но и он может надоесть. В такие моменты на помощь приходит морковь — идеальный ингредиент для сочного и яркого гарнира.
Ингредиенты:
Рецепт:
Готовый гарнир будет сочным, ароматным и идеально дополнит любое блюдо.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.
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