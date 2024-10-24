В чём разница между сахарами в фруктах и сладостях: объяснение врача

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Разговоры о вреде сахара заставляют многих с настороженностью относиться даже к фруктам. Но стоит ли бояться естественных источников сахара? На этот вопрос ответил терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

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В фруктах содержатся не только сахароза, но и фруктоза, глюкоза и другие виды сахаров. На первый взгляд, это может показаться проблемой — ведь избыток сахара может привести к набору веса, развитию диабета и другим заболеваниям. Однако, как объяснил врач, сахара в фруктах и ягодах сравнительно немного, и главное — в их "поведении" в организме.

Обычный сахар, который добавляется в сладости, выпечку и чай, быстро всасывается в кровь. Самыми вредными считаются "жидкие" сахара в напитках, таких как соки и газированные напитки. Они повышают уровень глюкозы в крови и стимулируют рост инсулина, что приводит к накоплению лишнего жира.

С фруктами ситуация другая: чтобы получить сахар, организму нужно "высвободить" его из цельного продукта. Клетчатка и пектин замедляют всасывание сахаров в кровь, что обеспечивает постепенное поступление энергии. К тому же, фрукты содержат витамины и минералы, которые также необходимы организму, напомнил врач в интервью для aif. ru.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

