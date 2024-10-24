Рецепт осеннего тарта: лисички, батат и козий сыр в одном блюде

Осень — время новых вкусов и ярких впечатлений. Эксперты "Едим Дома" предлагают рецепт тарта с лисичками и сладким картофелем, который точно удивит как вкусом, так и эффектной подачей.
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Двухслойный тарт с грибами и бататом или сладковатым фиолетовым картофелем станет украшением как будничного ужина, так и праздничного стола.
Ингредиенты:
Для теста:
200 г муки
100 г сливочного масла
70 г сметаны
0,5 ч. л. соли
0,5 ч. л. соды
0,5 ч. л. уксуса
1 стакан фасоли (для поддержания формы теста)
Для начинки:
1 батат
200 г лисичек
1 лук-порей
70 г твёрдого козьего сыра
2 ч. л. горчицы
1 щепотка зиры
Соль и розмарин по вкусу
Рецепт:
Отварите батат (или замените его фиолетовым картофелем), очистите и разомните в пюре. В отдельной миске смешайте муку, сливочное масло, сметану, соду, гашеную уксусом, и соль. Добавьте пюре и замесите тесто.
Выложите тесто на противень и сформируйте бортики с помощью формы для запекания. Оставьте основу охлаждаться в холодильнике на 30 минут.
Перед выпеканием заполните основу сухой фасолью, чтобы она сохранила форму, и запеките при 180°C в течение 20 минут.
Приготовьте начинку: обжарьте лук-порей с зирой и розмарином, затем добавьте крупно нарезанные лисички. Томите всё на сковороде, пока не испарится сок.
Уберите фасоль с готовой основы, добавьте слой горчицы, затем выложите грибную начинку. Сверху распределите пюре и украсьте ломтиками козьего сыра.
Поставьте тарт в духовку и запекайте при 180°C ещё 15 минут.
Такой тарт — отличное сочетание осенних вкусов и ароматов, он станет ярким акцентом на любом столе.
Уточнения
Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом.