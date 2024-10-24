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Рецепт осеннего тарта: лисички, батат и козий сыр в одном блюде

2:10
Еда

Осень — время новых вкусов и ярких впечатлений. Эксперты "Едим Дома" предлагают рецепт тарта с лисичками и сладким картофелем, который точно удивит как вкусом, так и эффектной подачей.

Рецепт осеннего тарта: лисички, батат и козий сыр в одном блюде
Фото: commons.wikimedia.org by Lisa.raymond, CC BY-SA 4.0

Двухслойный тарт с грибами и бататом или сладковатым фиолетовым картофелем станет украшением как будничного ужина, так и праздничного стола.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 70 г сметаны
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. уксуса
  • 1 стакан фасоли (для поддержания формы теста)

Для начинки:

  • 1 батат
  • 200 г лисичек
  • 1 лук-порей
  • 70 г твёрдого козьего сыра
  • 2 ч. л. горчицы
  • 1 щепотка зиры
  • Соль и розмарин по вкусу

Рецепт:

  1. Отварите батат (или замените его фиолетовым картофелем), очистите и разомните в пюре.
    В отдельной миске смешайте муку, сливочное масло, сметану, соду, гашеную уксусом, и соль. Добавьте пюре и замесите тесто.
  2. Выложите тесто на противень и сформируйте бортики с помощью формы для запекания. Оставьте основу охлаждаться в холодильнике на 30 минут.
  3. Перед выпеканием заполните основу сухой фасолью, чтобы она сохранила форму, и запеките при 180°C в течение 20 минут.
  4. Приготовьте начинку: обжарьте лук-порей с зирой и розмарином, затем добавьте крупно нарезанные лисички. Томите всё на сковороде, пока не испарится сок.
  5. Уберите фасоль с готовой основы, добавьте слой горчицы, затем выложите грибную начинку. Сверху распределите пюре и украсьте ломтиками козьего сыра.
  6. Поставьте тарт в духовку и запекайте при 180°C ещё 15 минут.

Такой тарт — отличное сочетание осенних вкусов и ароматов, он станет ярким акцентом на любом столе.

Уточнения

Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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