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Свежевыжатые соки: важные правила, о которых нужно помнить

1:11
Еда

Многие предпочитают свежевыжатые соки пакетированным, считая их более полезными. Однако, по словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не всё так однозначно.

Свежевыжатые соки: важные правила, о которых нужно помнить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Свежевыжатые соки, особенно из сладких фруктов, содержат не только витамины, но и фруктозу с сахарозой. Их избыток может нанести вред организму, например, привести к ожирению печени.

Пакетированные соки тоже содержат микро- и макроэлементы, но в них могут присутствовать консерванты и добавленный сахар, что также не идет на пользу здоровью.

Если вы всё же выбираете свежевыжатые соки, то стоит придерживаться некоторых правил, подчеркнула Елена Соломатина. Такие напитки не следует пить натощак или запивать ими еду; лучше подождать примерно 1,5 часа после приема пищи.

Говоря о пакетированных соках, врач отметила, что их всё-таки можно рассматривать как более здоровую альтернативу газированным напиткам, но употреблять их стоит как десерт.

Елена Соломатина также советует готовить соки и смузи из овощей, так как в них меньше сахаров.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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