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Тыквенные семечки: идеальный перекус и как их правильно приготовить

1:15
Еда

Тыквенные семечки — это полезный и вкусный перекус, который легко можно приготовить самостоятельно, особенно в сезон, когда тыква доступна в изобилии.

Тыквенные семечки: идеальный перекус и как их правильно приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

Если недавно вы готовили тыкву или планируете использовать этот плод в ближайшее время, это отличная возможность обработать и её семечки. Эксперты рассказали, как правильно их приготовить.

Сначала семечки нужно тщательно промыть, удалив мякоть, и просушить на бумажном полотенце. Затем их следует разложить ровным слоем на противне, застеленном фольгой, и поставить в духовку. Изначально разогрейте духовку до 180°C, но после того, как уберёте туда семечки, уменьшите температуру до минимума.

Далее всё просто: каждые пять-десять минут перемешивайте семечки деревянной лопаткой. Когда они приобретут золотистый цвет, выключайте духовку. Для улучшения вкуса готовые семечки можно слегка присыпать солью.

Тыквенные семечки богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Заготовленные таким способом, они станут отличным перекусом зимой, а также подойдут для украшения салатов, выпечки и других блюд.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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