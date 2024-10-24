Что скрывается за этикеткой: выбираем лучший йогурт для здоровья

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все йогурты одинаково полезны для здоровья. Диетолог и нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, как не попасться на уловки производителей и выбрать действительно качественный продукт.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

Йогурт — популярный кисломолочный продукт, богатый пробиотиками, который часто становится частью сбалансированного рациона. Габдулхакова подчеркнула, что настоящий йогурт действительно приносит пользу, но важно уметь выбирать правильный.

Как понять, какой йогурт полезен, а какой может навредить здоровью? Всё зависит от качества исходных ингредиентов. В первую очередь стоит обратить внимание на молоко, из которого сделан продукт — предпочтение следует отдавать натуральному сырью. Также важно, чтобы в составе не было добавленного сахара, загустителей, консервантов, ароматизаторов и других искусственных добавок.

Эксперт также отметила, что стоит избегать обезжиренных йогуртов.

"Обезжиренные продукты более вредны, чем продукты нормальной жирности", — объяснила Лариса Габдулхакова.

Лучше всего готовить йогурт дома — так вы будете уверены в его составе. Натуральный йогурт усваивается организмом лучше и сохраняет все полезные вещества. Домашний йогурт можно приготовить даже при непереносимости молочного сахара или белка: просто используйте растительное молоко и добавьте закваску.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.



