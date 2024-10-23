Простые и полезные продукты для детей: какие выбрать

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Детям необходимо получать как можно больше витаминов и минералов с пищей. Чтобы мамам не приходилось часами готовить полезные блюда, достаточно включить в рацион несколько ключевых продуктов.

Фото: Школьный Ревизорро (ОШМ) is licensed under public domain

Нутрициолог Алла Порхун рассказала о доступных и неочевидных источниках витаминов и минералов, которые будут полезны детям. Эксперт порекомендовала добавлять в меню тыкву (богата цинком, железом и магнием), перловую крупу (источник клетчатки, витаминов группы В и фосфора), чечевицу (содержит фолиевую кислоту и растительный белок) и сельдь (богата омега-3, витамином D и B12).

Эти четыре продукта должны регулярно входить в рацион ребёнка. В дополнение к ним можно добавлять авокадо, орехи, сухофрукты и свежую зелень. Особого внимания заслуживает киноа — она содержит множество аминокислот, белка, железа и магния.

В качестве напитка детям подойдут некрепкие чаи или какао без сахара — оба варианта богаты антиоксидантами.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

