Что всегда должно быть в вашем холодильнике: советы диетолога

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Покупки в продуктовом магазине можно условно разделить на два типа: необходимые и для удовольствия.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

К первым относятся продукты, которые составляют основу рациона, ко вторым — то, что покупается спонтанно, чтобы побаловать себя чем-то вкусным. С выбором угощений всё просто, а вот составить правильный список базовых продуктов бывает сложно. Диетолог Аделина Базук рассказала, что обязательно должно быть в списке регулярных покупок, чтобы поддерживать здоровье и оставаться в форме.

Эксперт отметила, что на кухне всегда должны быть пять групп продуктов: овощи и зелень, цельнозерновые, фрукты, белок, а также орехи и семена. Эти продукты помогут сбалансировать рацион и значительно улучшат общее самочувствие.

Аделина Базук советует ежедневно употреблять около 500 г овощей и зелени, которые способствуют здоровому пищеварению, укрепляют иммунитет и помогают поддерживать нормальный вес. Из овощей можно приготовить разнообразные гарниры, запеканки и супы.

Фрукты являются отличным перекусом, добавила диетолог. Запасы яблок, цитрусовых и бананов следует регулярно пополнять. Цельнозерновые продукты, такие как крупы и хлеб, обязательны для полноценного питания, как и белковая пища — творог, курица, рыба, бобовые и яйца.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

