Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова
Как в России бесплатно подвести газ к даче
Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной
Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень
Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного
Исторический Фрайбург: соборы, рынки и старинные каналы
Покупатели новостроек возле Москвы-реки рассказали, почему хотят жить именно здесь
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер

Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать

1:01
Еда

Картофель для салата или гарнира можно приготовить всего за три минуты — и это не шутка. Эксперты поделились простым кулинарным трюком, который помогает сократить время готовки.

Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для быстрого приготовления картофеля потребуются лишь несколько полотенец и вода. Количество полотенец зависит от того, сколько картофелин вы собираетесь готовить.

Сначала нужно тщательно вымыть картофель. Чистить его или нет — на ваше усмотрение, кожура не повлияет на скорость приготовления.

Дальше всё просто: нужно смочить полотенца в воде и обернуть ими каждую картофелину. Затем положите заготовки на жаропрочную тарелку и отправьте в микроволновую печь. При мощности 700 Вт через три минуты картофель станет мягким. Если этого времени недостаточно, добавьте еще минуту.

Кулинары уверяют, что такой способ позволяет приготовить картофель, который отлично подходит даже для пюре.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Последние материалы
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер
Эффективные тренировки для людей с высоким давлением: мнение врача
Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny
Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей
Быстрая зарядка и мощный двигатель: Kia EV6 теперь в России
Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики
Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.