Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать

Картофель для салата или гарнира можно приготовить всего за три минуты — и это не шутка. Эксперты поделились простым кулинарным трюком, который помогает сократить время готовки.
Для быстрого приготовления картофеля потребуются лишь несколько полотенец и вода. Количество полотенец зависит от того, сколько картофелин вы собираетесь готовить.
Сначала нужно тщательно вымыть картофель. Чистить его или нет — на ваше усмотрение, кожура не повлияет на скорость приготовления.
Дальше всё просто: нужно смочить полотенца в воде и обернуть ими каждую картофелину. Затем положите заготовки на жаропрочную тарелку и отправьте в микроволновую печь. При мощности 700 Вт через три минуты картофель станет мягким. Если этого времени недостаточно, добавьте еще минуту.
Кулинары уверяют, что такой способ позволяет приготовить картофель, который отлично подходит даже для пюре.
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