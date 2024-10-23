Квашеная капуста — незаменимый продукт для укрепления иммунитета и поддержания здоровья микробиома кишечника, особенно в холодное время года. Однако, как напоминает диетолог Елена Соломатина, не всем следует на неё полагаться.
Соломатина подчеркнула, что квашеная капуста богата клетчаткой и кислотами. Для здоровых людей это полезно, но при определённых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит, панкреатит и энтероколит, употребление квашеных продуктов, включая капусту, может принести вред.
Кроме того, диетолог предупреждает, что людям с нарушениями работы щитовидной железы следует избегать квашеной капусты, так как она может препятствовать выработке некоторых гормонов, связанных с этим органом.
Для тех, у кого нет проблем с ЖКТ и эндокринной системой, квашеная капуста остаётся ценным продуктом. Она помогает укрепить иммунитет, улучшает состояние сосудов и даже способствует снижению веса.
Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.