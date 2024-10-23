Когда квашеная капуста может навредить

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — незаменимый продукт для укрепления иммунитета и поддержания здоровья микробиома кишечника, особенно в холодное время года. Однако, как напоминает диетолог Елена Соломатина, не всем следует на неё полагаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Соломатина подчеркнула, что квашеная капуста богата клетчаткой и кислотами. Для здоровых людей это полезно, но при определённых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит, панкреатит и энтероколит, употребление квашеных продуктов, включая капусту, может принести вред.

Кроме того, диетолог предупреждает, что людям с нарушениями работы щитовидной железы следует избегать квашеной капусты, так как она может препятствовать выработке некоторых гормонов, связанных с этим органом.

Для тех, у кого нет проблем с ЖКТ и эндокринной системой, квашеная капуста остаётся ценным продуктом. Она помогает укрепить иммунитет, улучшает состояние сосудов и даже способствует снижению веса.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).

