Какие соусы подходят к разным видам пасты: от спагетти до орзо

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Паппарделле, тальятелле, стеллине, орзо, спагетти — видов пасты так много, что в них легко запутаться. Но шеф-повар Мерил Файнстайн объяснила, как не ошибиться в выборе соуса к каждому виду макарон.

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Запомнить все разновидности пасты необязательно, достаточно поделить их на несколько категорий. Первая — это "длинная паста", к которой относятся спагетти и букатини. Обычно их подают с мясными соусами или сливочными подливками, но, как отмечает Файнстайн, такие макароны лучше всего раскрывают вкус в сочетании с легкими соусами, например, "алио и олио" (с маслом, чесноком, зеленью и сыром) или песто.

Болоньезе, популярный мясной соус, идеально подходит к широким лентам паппарделле и тальятелле.

"Короткая паста" — это такие виды, как ригатони ("трубочки"), пенне ("перья"), орекьетте ("ушки"), фарфалле ("бабочки") и каватаппи ("спиральки"). Эти макароны часто подают с овощами, а также они отлично сочетаются с такими соусами, как "Альфредо" или подливка на основе водки.

Маленькие разновидности макарон, такие как орзо, диталини и стеллине, известны как "пастина". Шеф Файнстайн советует добавлять их в супы и бульоны, где они прекрасно дополняют блюдо.

Уточнения

Паппарде́лле (от итал. pappare «жадно есть», «сожрать») — большие, очень широкие, плоские макаронные изделия, похожие на широкие фетучини, происходящие из Тосканы.



