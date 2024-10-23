Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент

Хрустящий кляр — идеальное решение для обжаривания различных овощей, таких как цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, морковь, батат и кабачки. Также можно использовать грибы, предварительно отварив их в течение 3-4 минут для мягкости. Для придания изысканности попробуйте обжарить цветы кабачков, фаршированные мягким сыром. Ещё один популярный вариант — луковые кольца.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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