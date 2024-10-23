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Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент

1:08
Еда

Хрустящий кляр — идеальное решение для обжаривания различных овощей, таких как цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, морковь, батат и кабачки. Также можно использовать грибы, предварительно отварив их в течение 3-4 минут для мягкости. Для придания изысканности попробуйте обжарить цветы кабачков, фаршированные мягким сыром. Ещё один популярный вариант — луковые кольца.

Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Фото: Adobe Stock by oktay, PDM

Ингредиенты:

  • сметана — 3 столовые ложки;
  • мука пшеничная — 2 столовые ложки;
  • водка — 2 столовые ложки;
  • яйцо куриное — 1 штука;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • карри — 0,5 чайной ложки;
  • соль — 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

  1. Смешайте сметану, яйцо, водку, карри и соль.
  2. Добавьте измельчённый чеснок и тщательно перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте просеянную муку, пока смесь не станет похожа на тесто для оладий.
  4. Окунайте подготовленные овощи в кляр и обжаривайте на разогретом масле.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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