Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящий кляр — идеальное решение для обжаривания различных овощей, таких как цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, морковь, батат и кабачки. Также можно использовать грибы, предварительно отварив их в течение 3-4 минут для мягкости. Для придания изысканности попробуйте обжарить цветы кабачков, фаршированные мягким сыром. Ещё один популярный вариант — луковые кольца.

Фото: Adobe Stock by oktay, PDM

Ингредиенты:

сметана — 3 столовые ложки;

мука пшеничная — 2 столовые ложки;

водка — 2 столовые ложки;

яйцо куриное — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

карри — 0,5 чайной ложки;

соль — 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

Смешайте сметану, яйцо, водку, карри и соль. Добавьте измельчённый чеснок и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, пока смесь не станет похожа на тесто для оладий. Окунайте подготовленные овощи в кляр и обжаривайте на разогретом масле.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

