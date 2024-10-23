Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали про проблемы спящих городов в России
Как избавиться от жука-кожееда в квартире: проверенный способ
Змеиное масло: как популярный фейк стал символом мошенничества
Как кататься на машине без покупки: проверенные способы
Центробанк Китая пытается встряхнуть фондовый рынок с помощью своп-операций
Любовь Аксенова удивила загадочным ответом о новых откровенных сценах
Daily Mail: Хави может занять место тен Хага в МЮ
Как выбрать лакомства для поощрения собакиво время тренировки?
Как выкормить новорожденного котёнка, если рядом нет мамы. Случай из ветеринарной практики

Рулет с абрикосовым мармеладом: будет вкуснее, если перед подачей охладить его в холодильнике

2:23
Еда

Абрикосовый рулет с мармеладом — это изысканное и вкусное лакомство, которое станет прекрасным дополнением к любому столу. Этот десерт сочетает в себе нежность бисквита, сладость абрикосового мармелада и свежесть лимона.

Рулет с абрикосовым мармеладом: будет вкуснее, если перед подачей охладить его в холодильнике
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • абрикосы — 400 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • желирующий сахар — 100 г;
  • желатин листовой — 3 листа;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • сахарная пудра — 75 г;
  • мука пшеничная — 80 г;
  • крахмал кукурузный — 30 г;
  • соль — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Вымойте абрикосы, удалите косточки и сложите их в миску. Выдавите сок из лимона (половины лимона будет достаточно, если абрикосы кислые). Если используете желирующий сахар и желатин, взбейте абрикосы с лимонным соком и желирующим сахаром с помощью погружного блендера до состояния пюре. Переложите смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите на сильном огне, помешивая, в течение 4 минут. Снимите с огня. Отожмите желатин, который был предварительно замочен в холодной воде, и добавьте его в мармелад, тщательно перемешайте. Дайте мармеладу остыть.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте яйца (комнатной температуры) с сахарной пудрой и солью в течение 5 минут с помощью ручного миксера до консистенции густой плотной пены. Смешайте муку с крахмалом, просейте через сито над яичной смесью и аккуратно вмешайте лопаткой. Убедитесь, что нет комков или участков с одной мукой.
  3. Распределите бисквит толщиной около 1 см на противне, покрытом бумагой для выпечки, и выпекайте в духовке около 10 минут. Достаньте бисквит, переверните его на другой лист бумаги, посыпанный сахарной пудрой, так чтобы бумага для выпечки была сверху. Осторожно снимите верхний лист бумаги и смажьте бисквит остывшим абрикосовым мармеладом. С помощью нижнего пергамента сверните бисквит в рулет и охладите в холодильнике в течение 2 часов.
  4. Достаньте рулет из холодильника и нарежьте на порции. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Последние материалы
Эксперты рассказали про проблемы спящих городов в России
Рулет с абрикосовым мармеладом: будет вкуснее, если перед подачей охладить его в холодильнике
Как избавиться от жука-кожееда в квартире: проверенный способ
Змеиное масло: как популярный фейк стал символом мошенничества
Как кататься на машине без покупки: проверенные способы
Центробанк Китая пытается встряхнуть фондовый рынок с помощью своп-операций
Любовь Аксенова удивила загадочным ответом о новых откровенных сценах
Daily Mail: Хави может занять место тен Хага в МЮ
Как выбрать лакомства для поощрения собакиво время тренировки?
Как выкормить новорожденного котёнка, если рядом нет мамы. Случай из ветеринарной практики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.