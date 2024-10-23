Рулет с абрикосовым мармеладом: будет вкуснее, если перед подачей охладить его в холодильнике

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Абрикосовый рулет с мармеладом — это изысканное и вкусное лакомство, которое станет прекрасным дополнением к любому столу. Этот десерт сочетает в себе нежность бисквита, сладость абрикосового мармелада и свежесть лимона.

Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

абрикосы — 400 г;

лимон — 1 шт.;

желирующий сахар — 100 г;

желатин листовой — 3 листа;

яйца куриные — 4 шт.;

сахарная пудра — 75 г;

мука пшеничная — 80 г;

крахмал кукурузный — 30 г;

соль — 1 щепотка.

Приготовление:

Вымойте абрикосы, удалите косточки и сложите их в миску. Выдавите сок из лимона (половины лимона будет достаточно, если абрикосы кислые). Если используете желирующий сахар и желатин, взбейте абрикосы с лимонным соком и желирующим сахаром с помощью погружного блендера до состояния пюре. Переложите смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите на сильном огне, помешивая, в течение 4 минут. Снимите с огня. Отожмите желатин, который был предварительно замочен в холодной воде, и добавьте его в мармелад, тщательно перемешайте. Дайте мармеладу остыть. Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте яйца (комнатной температуры) с сахарной пудрой и солью в течение 5 минут с помощью ручного миксера до консистенции густой плотной пены. Смешайте муку с крахмалом, просейте через сито над яичной смесью и аккуратно вмешайте лопаткой. Убедитесь, что нет комков или участков с одной мукой. Распределите бисквит толщиной около 1 см на противне, покрытом бумагой для выпечки, и выпекайте в духовке около 10 минут. Достаньте бисквит, переверните его на другой лист бумаги, посыпанный сахарной пудрой, так чтобы бумага для выпечки была сверху. Осторожно снимите верхний лист бумаги и смажьте бисквит остывшим абрикосовым мармеладом. С помощью нижнего пергамента сверните бисквит в рулет и охладите в холодильнике в течение 2 часов. Достаньте рулет из холодильника и нарежьте на порции. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).





Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный).

