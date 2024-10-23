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Малосольные помидоры: очень ароматные, делаются с начинкой из чесночка и зелени

1:23
Еда

Малосольные помидоры — это традиционное блюдо русской кухни, которое радует нас своим вкусом и ароматом. Этот простой и быстрый способ приготовления овощей позволяет сохранить их свежесть и пользу, а также придать им неповторимый вкус.

Малосольные помидоры: очень ароматные, делаются с начинкой из чесночка и зелени
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • вода — 1 литр;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • горчица — 1 чайная ложка;
  • укроп — по вкусу;
  • перец чили — по вкусу;
  • помидоры — 1 килограмм;
  • петрушка — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • перец горошком — 6 штук;
  • лавровый лист — 8 штук;
  • смородиновые листья — по вкусу.

Приготовление:

  1. На дно чаши положить зелень.
  2. Выбрать небольшие и крепкие помидоры.
  3. Сделать надрезы крест-накрест и удалить ненужные части.
  4. Измельчить укроп, петрушку и чеснок.
  5. Заложить начинку в надрезы.
  6. Уложить помидоры в чашу начинкой вверх.
  7. Приготовить рассол: смешать воду, соль, сахар и горчицу. Количество соли и сахара можно регулировать по вкусу.
  8. Залить помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты водой.
  9. Если помидоры всплывают, можно накрыть их тарелкой с небольшим грузом.
  10. Дать настояться при комнатной температуре в течение суток, затем уже хранить в холодильнике.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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