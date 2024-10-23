Малосольные помидоры: очень ароматные, делаются с начинкой из чесночка и зелени

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Малосольные помидоры — это традиционное блюдо русской кухни, которое радует нас своим вкусом и ароматом. Этот простой и быстрый способ приготовления овощей позволяет сохранить их свежесть и пользу, а также придать им неповторимый вкус.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

вода — 1 литр;

соль — 1 столовая ложка;

сахар — 1 столовая ложка;

горчица — 1 чайная ложка;

укроп — по вкусу;

перец чили — по вкусу;

помидоры — 1 килограмм;

петрушка — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

перец горошком — 6 штук;

лавровый лист — 8 штук;

смородиновые листья — по вкусу.

Приготовление:

На дно чаши положить зелень. Выбрать небольшие и крепкие помидоры. Сделать надрезы крест-накрест и удалить ненужные части. Измельчить укроп, петрушку и чеснок. Заложить начинку в надрезы. Уложить помидоры в чашу начинкой вверх. Приготовить рассол: смешать воду, соль, сахар и горчицу. Количество соли и сахара можно регулировать по вкусу. Залить помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты водой. Если помидоры всплывают, можно накрыть их тарелкой с небольшим грузом. Дать настояться при комнатной температуре в течение суток, затем уже хранить в холодильнике.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

