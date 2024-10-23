Малосольные помидоры: очень ароматные, делаются с начинкой из чесночка и зелени

Малосольные помидоры — это традиционное блюдо русской кухни, которое радует нас своим вкусом и ароматом. Этот простой и быстрый способ приготовления овощей позволяет сохранить их свежесть и пользу, а также придать им неповторимый вкус.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
вода — 1 литр;
соль — 1 столовая ложка;
сахар — 1 столовая ложка;
горчица — 1 чайная ложка;
укроп — по вкусу;
перец чили — по вкусу;
помидоры — 1 килограмм;
петрушка — по вкусу;
чеснок — по вкусу;
перец горошком — 6 штук;
лавровый лист — 8 штук;
смородиновые листья — по вкусу.
Приготовление:
На дно чаши положить зелень.
Выбрать небольшие и крепкие помидоры.
Сделать надрезы крест-накрест и удалить ненужные части.
Измельчить укроп, петрушку и чеснок.
Заложить начинку в надрезы.
Уложить помидоры в чашу начинкой вверх.
Приготовить рассол: смешать воду, соль, сахар и горчицу. Количество соли и сахара можно регулировать по вкусу.
Залить помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты водой.
Если помидоры всплывают, можно накрыть их тарелкой с небольшим грузом.
Дать настояться при комнатной температуре в течение суток, затем уже хранить в холодильнике.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).