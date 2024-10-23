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Простые ингредиенты, а результат невероятный: идеальные котлеты у вас дома

1:55
Еда

Приготовление котлет может показаться простым делом, но каждая хозяйка знает, что разнообразие в этом деле не помешает. Меняя рецепты, можно радовать семью новыми вкусами и текстурами. Нежные котлеты, приготовленные по этому рецепту, получаются сочными и ароматными, благодаря правильному сочетанию ингредиентов и простым, но важным шагам в процессе готовки.

Простые ингредиенты, а результат невероятный: идеальные котлеты у вас дома
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 1 кг фарша (любого на ваш вкус);
  • 2 средние луковицы;
  • 150 граммов белого хлеба (лучше вчерашнего);
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 100 граммов сливочного масла;
  • растительное масло для жарки;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Начните с того, чтобы отделить корки от хлеба и замочить его в воде на несколько минут.
  2. Лук измельчите в блендере и добавьте к фаршу, тщательно перемешав. Это обеспечит котлетам нежную текстуру.
  3. Добавьте в фарш хлеб (предварительно отжав его), яйцо, соль и специи. Важно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены, поэтому перемешивайте до получения однородной массы.
  4. Поместите фарш в холодильник на 30 минут. Это поможет котлетам сохранить форму при жарке.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты до золотистой корочки. Это придаст им аппетитный вид и сохранит сочность внутри.
  6. Выложите обжаренные котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом. На каждую котлету положите по кусочку сливочного масла для дополнительной мягкости.
  7. Запекайте котлеты в духовке при 180 градусах около 30 минут.

В итоге вы получите восхитительные, нежные котлеты, которые порадуют ваших близких.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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