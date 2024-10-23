Простые ингредиенты, а результат невероятный: идеальные котлеты у вас дома

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление котлет может показаться простым делом, но каждая хозяйка знает, что разнообразие в этом деле не помешает. Меняя рецепты, можно радовать семью новыми вкусами и текстурами. Нежные котлеты, приготовленные по этому рецепту, получаются сочными и ароматными, благодаря правильному сочетанию ингредиентов и простым, но важным шагам в процессе готовки.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

1 кг фарша (любого на ваш вкус);

2 средние луковицы;

150 граммов белого хлеба (лучше вчерашнего);

1 куриное яйцо;

1 ч. ложка соли;

100 граммов сливочного масла;

растительное масло для жарки;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Начните с того, чтобы отделить корки от хлеба и замочить его в воде на несколько минут. Лук измельчите в блендере и добавьте к фаршу, тщательно перемешав. Это обеспечит котлетам нежную текстуру. Добавьте в фарш хлеб (предварительно отжав его), яйцо, соль и специи. Важно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены, поэтому перемешивайте до получения однородной массы. Поместите фарш в холодильник на 30 минут. Это поможет котлетам сохранить форму при жарке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты до золотистой корочки. Это придаст им аппетитный вид и сохранит сочность внутри. Выложите обжаренные котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом. На каждую котлету положите по кусочку сливочного масла для дополнительной мягкости. Запекайте котлеты в духовке при 180 градусах около 30 минут.

В итоге вы получите восхитительные, нежные котлеты, которые порадуют ваших близких.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

