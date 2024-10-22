Что добавить в суп, если он получился слишком жидким

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда мы стремимся сделать суп более изысканным, ограничивая выбор компонентов. В этом случае внимание уделяется бульону, его насыщенному аромату и вкусовым качествам. Но что же можно добавить в суп, чтобы улучшить его вкус?

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, CC BY-SA 3.0

Сухарики

Сухарики могут значительно обогатить вкус супа, добавляя интересную текстуру. Вы можете приготовить их самостоятельно, используя пряные травы и специи, или же приобрести готовые варианты с разнообразными вкусами в магазине.

Киноа

Этот продукт быстро разваривается, и всего десяти минут может быть достаточно, чтобы сделать суп вкуснее и питательнее. Кроме того, киноа содержит множество полезных питательных веществ.

Соевый фарш

Если ваш суп постный, соевый фарш станет отличным дополнением. Это не только вкусный, но и полезный продукт, который богат растительным белком.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

