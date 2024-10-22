Как добиться идеальной жареной картошки с хрустящей корочкой — простой способ

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Вряд ли кто-то из нас согласится подать к столу подгоревшую жареную картошку, которая осталась сырой внутри. Но не стоит отчаиваться! Существует простой способ, который поможет сделать картофель идеальным — хорошо прожаренным, вкусным и с аппетитной корочкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Секрет заключается в использовании обычной муки. Давайте разберемся, что нужно сделать. Первым делом очистите картошку и нарежьте ее брусочками или кружочками, стараясь сохранить примерно одинаковый размер.

После этого обязательно просушите картофельные ломтики с помощью бумажных полотенец. Этот этап очень важен: если картошка окажется слишком влажной, результат вас вряд ли порадует.

Теперь, когда картофель готов к жарке, поместите его в глубокую емкость и добавьте любимые специи. На этом этапе добавляем муку (солить еще не время). Перемешайте картошку так, чтобы каждый брусочек был покрыт тонким слоем муки и специй. Затем разогрейте растительное масло в сковороде и выложите туда картофель.

Важно помнить еще пару правил при приготовлении: не накрывайте сковороду крышкой и не мешайте картошку слишком часто. За 2-3 минуты до конца жарки посолите картофель и перемешайте — этот раз должен стать последним.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

