Как сделать так, чтобы драники не чернели

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники — это блюдо, которое легко приготовить, а результат всегда радует отличным вкусом. Однако чтобы драники получались особенно удачными, стоит учесть несколько простых, но важных советов.

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Выбирайте правильный сорт картофеля

Для драников лучше всего подойдут желтые сорта картофеля — они содержат больше крахмала, благодаря чему драники получатся особенно хрустящими и вкусными.

Начинайте с лука

Перед тем как натирать картофель, сначала натрите лук. Это не только добавит блюду пикантности, но и предотвратит потемнение картофельной массы. Как только натрёте картошку, сразу же перемешайте её с луком.

Избавляйтесь от лишней влаги

Измельчённые лук и картофель нужно тщательно отжать. Это уменьшит количество влаги и сократит необходимость добавлять муку, что сделает драники легче и воздушнее.

Добавляйте сметану

Небольшое количество сметаны в картофельной массе не только улучшит вкус, но и поможет картофелю не потемнеть. В результате драники будут мягкими, нежными и аппетитными.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

