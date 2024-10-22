Как сделать так, чтобы драники не чернели

Драники — это блюдо, которое легко приготовить, а результат всегда радует отличным вкусом. Однако чтобы драники получались особенно удачными, стоит учесть несколько простых, но важных советов.
Выбирайте правильный сорт картофеля
Для драников лучше всего подойдут желтые сорта картофеля — они содержат больше крахмала, благодаря чему драники получатся особенно хрустящими и вкусными.
Начинайте с лука
Перед тем как натирать картофель, сначала натрите лук. Это не только добавит блюду пикантности, но и предотвратит потемнение картофельной массы. Как только натрёте картошку, сразу же перемешайте её с луком.
Избавляйтесь от лишней влаги
Измельчённые лук и картофель нужно тщательно отжать. Это уменьшит количество влаги и сократит необходимость добавлять муку, что сделает драники легче и воздушнее.
Добавляйте сметану
Небольшое количество сметаны в картофельной массе не только улучшит вкус, но и поможет картофелю не потемнеть. В результате драники будут мягкими, нежными и аппетитными.
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