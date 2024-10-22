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Почему ваши консервированные огурцы становятся мягкими

0:53
Еда

Консервированные огурцы — это неизменный атрибут зимних застолий, и каждый из нас хочет, чтобы они получались крепкими и хрустящими. Но иногда результат может не соответствовать ожиданиям, и огурцы становятся мягкими. Причина этого может скрываться в одном важном ингредиенте — чесноке.

Почему ваши консервированные огурцы становятся мягкими
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Чеснок может сделать огурцы мягкими, если его добавить слишком много. Многие хозяйки кладут чеснок "на глаз", не следуя точной рецептуре, но это может привести к тому, что огурцы потеряют свою хрустящую текстуру. Оптимальное количество чеснока — это две дольки на трёхлитровую банку, что придаст заготовке лёгкую пикантность, не портя её качество.

Для улучшения вкуса и текстуры можно также добавить в банку немного дубовых листьев — это поможет сохранить огурцы крепкими.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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