Почему ваши консервированные огурцы становятся мягкими

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервированные огурцы — это неизменный атрибут зимних застолий, и каждый из нас хочет, чтобы они получались крепкими и хрустящими. Но иногда результат может не соответствовать ожиданиям, и огурцы становятся мягкими. Причина этого может скрываться в одном важном ингредиенте — чесноке.

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Чеснок может сделать огурцы мягкими, если его добавить слишком много. Многие хозяйки кладут чеснок "на глаз", не следуя точной рецептуре, но это может привести к тому, что огурцы потеряют свою хрустящую текстуру. Оптимальное количество чеснока — это две дольки на трёхлитровую банку, что придаст заготовке лёгкую пикантность, не портя её качество.

Для улучшения вкуса и текстуры можно также добавить в банку немного дубовых листьев — это поможет сохранить огурцы крепкими.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

