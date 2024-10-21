Какие хитрости помогут сварить безупречный рис

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить вкусный рис — это настоящее искусство, и если вы освоите несколько простых правил, то всегда сможете подавать к основному блюду аппетитный и эстетичный гарнир. Однако не каждая хозяйка может похвастаться тем, что её рис всегда получается рассыпчатым и выглядит привлекательно. Так в чём же секреты идеального риса?

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Выбирайте правильный сорт риса

Для каждого блюда нужен свой сорт риса: для каши, плова, суши или ризотто подойдут разные виды. Это важный момент, так как попытка приготовить суши из риса для каши обречена на провал. Обращайте внимание на это, чтобы не разочароваться в результате.

Правильная обработка риса

Перед тем как начать готовить рис, его нужно тщательно подготовить. Замочите рис в воде на 15 минут, затем тщательно промойте. Эта подготовка позволит крупе впитать необходимое количество влаги и приготовить её равномерно.

Минимум помешивания

Рис "не любит", когда его слишком часто трогают. Один раз перемешайте рис, когда вода закипит, но после этого дайте ему спокойно вариться. Постоянное вмешательство только испортит текстуру блюда.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

