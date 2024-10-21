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Какие хитрости помогут сварить безупречный рис

1:17
Еда

Готовить вкусный рис — это настоящее искусство, и если вы освоите несколько простых правил, то всегда сможете подавать к основному блюду аппетитный и эстетичный гарнир. Однако не каждая хозяйка может похвастаться тем, что её рис всегда получается рассыпчатым и выглядит привлекательно. Так в чём же секреты идеального риса?

Какие хитрости помогут сварить безупречный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, CC BY-SA 4.0

Выбирайте правильный сорт риса

Для каждого блюда нужен свой сорт риса: для каши, плова, суши или ризотто подойдут разные виды. Это важный момент, так как попытка приготовить суши из риса для каши обречена на провал. Обращайте внимание на это, чтобы не разочароваться в результате.

Правильная обработка риса

Перед тем как начать готовить рис, его нужно тщательно подготовить. Замочите рис в воде на 15 минут, затем тщательно промойте. Эта подготовка позволит крупе впитать необходимое количество влаги и приготовить её равномерно.

Минимум помешивания

Рис "не любит", когда его слишком часто трогают. Один раз перемешайте рис, когда вода закипит, но после этого дайте ему спокойно вариться. Постоянное вмешательство только испортит текстуру блюда.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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