Добавьте этот простой ингредиент для идеального жареного лука

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный лук — универсальный ингредиент, который может украсить практически любое блюдо. Будь то домашние гамбургеры, бутерброды или горячие блюда, правильно приготовленный лук способен придать им насыщенный вкус и аппетитный аромат. Но как же правильно жарить лук, чтобы он получился идеальным?

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Добавляйте сливочное масло

Хотя растительное масло и идеально подходит для жарки благодаря высокой точке дымления, оно не придаст луку того особого, роскошного вкуса и золотистого цвета. Поэтому обязательно добавляйте хотя бы небольшой кусочек сливочного масла — оно сделает блюдо по-настоящему вкусным.

Когда сахар идет только на пользу

Если вы хотите добиться красивой карамелизации лука, добавьте в него небольшую ложку сахара. Это не только усилит цвет, но и придаст луку интересный, слегка сладковатый вкус. Если же цель — лишь улучшить внешний вид и слегка обогатить вкус, уменьшите количество сахара.

Сода — маленький секрет

Щепотка соды поможет нейтрализовать возможную горечь и сделает лук мягче. Этот трюк часто используют, чтобы смягчить вкус лука и убрать неприятные нотки.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

