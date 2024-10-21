Чем можно заменить молоко при приготовлении картофельного пюре

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре — это один из тех гарниров, которые всегда радуют своей нежной текстурой и насыщенным вкусом. Молоко в составе помогает добиться гладкости и ароматности блюда, но что делать, если молока под рукой нет? Оказывается, его можно легко заменить другим, вполне привычным продуктом.

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На помощь приходит жирная сметана, которую наверняка можно найти в вашем холодильнике. Однако просто добавить её в картошку недостаточно. Чтобы пюре получилось таким же нежным, как с молоком, нужно сделать несколько простых шагов.

Сначала возьмите 50-100 граммов сметаны, добавьте к ней немного сливочного масла и горячего картофельного отвара, в котором варилась картошка. Перемешайте, чтобы сметана приобрела более мягкую консистенцию, и затем добавьте её в растолченную картошку.

Главное условие — сметана не должна быть слишком кислой, иначе вкус пюре будет испорчен. Результат — такое же вкусное и нежное пюре, как на молоке.

А если вам хочется придать блюду более насыщенный и сливочный вкус, можно использовать сливки. Разбавьте их картофельным отваром, как и в случае со сметаной, и добавьте к картошке. Этот вариант обойдется дороже, но результат превзойдет ожидания: пюре получится особенно нежным.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

