Как сварить идеальную манную кашу без комочков: 6 крутых лайфхаков

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша вкусна, быстро варится, хорошо усваивается и надолго заряжает энергией. Особенно полезна эта крупа людям с болезнями ЖКТ, анемией и выздоравливающим после операций и перенесённых инфекций. Хотя диетологи сетуют на недостаток витаминов в манке, она является неплохим источником кальция и других полезных элементов. Рассказываем, как сварить идеальную манную кашу без всяких комочков.

Фото: Adobe Stock by Anna, PDM

Лайфхак 1. Смешивайте воду с молоком

Манную кашу стоит всегда готовить с добавлением молока, можно топлёного, минимум в пропорции 1 к 3 в пользу воды. Этим вы измените вкус и аромат в лучшую сторону. Если молоко нежирное, то добавлять его можно больше, если же процент жира высок, то поменьше.

Лайфхак 2. Строго соблюдайте пропорции

От этого зависит правильная консистенция каши — не слишком жидкая и не слишком густая. Пропорции таковы: на литр молока (или смеси молока и воды) нужны 6 столовых ложек манки.

Лайфхак 3. Правильно кипятите молоко

Чтобы не есть пригоревшую кашу, перед нагреванием молока ополосните кастрюлю ледяной водой. Можете также добавить несколько ложек холодной воды или кубик льда перед тем, как залить молоко. После этого ставьте на огонь и не переживайте, что оно может пригореть.

Лайфхак 4. Засыпайте манку после закипания воды

Манка всегда вводится в молоко после закипания. Засыпать крупу нужно медленно, постоянно помешивая. Именно это и есть секрет каши без комков. Есть и другой нехитрый способ: нужно слегка смочить манную крупу холодной водой, а потом залить кипящей жидкостью.

Лайфхак 5. Добавьте нежности

Манная каша варится не более 5-7 минут после закипания молока. Для того чтобы каша приобрела более нежный вкус, нужно после приготовления взбить её венчиком вместе с щедрым куском сливочного масла. Ваша каша станет пышной и воздушной.

Лайфхак 6. Улучшите вкус

Солить и сахарить манную кашу нужно на этапе закипания жидкости, это улучшит вкусовые качества будущей каши. Хорошо сочетаются с манкой сухофрукты, цукаты, орехи, семечки, свежие ягоды, варенье, кусочки фруктов и корица.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.



Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

