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Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион

2:26
Еда

И мясо, и рыба обладают множеством полезных свойств, но в последнее время всё чаще можно услышать мнение, что мясо вредно для здоровья и его можно заменить растительным белком. Роспотребнадзор дал разъяснения по этому вопросу.

Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион
Фото: freepik.com by drobotdean, PDM

В красном мясе действительно могут содержаться вредные соединения, такие как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые образуются при его нагревании, а также насыщенные жиры. Однако, если не злоупотреблять мясом и правильно его готовить, эти вещества не оказывают серьёзного воздействия на организм.

Мясо остаётся важным источником белка, необходимого для многих процессов в организме. В отличие от растительного белка, мясо содержит все незаменимые аминокислоты, которые человеческий организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать с пищей. Поэтому мясо способно полностью обеспечить организм необходимыми аминокислотами, в то время как растительный белок в этом отношении менее полноценен.

Кроме того, мясо содержит соединительную ткань, которая способствует здоровью кожи, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье эластичных органов, таких как сердце и сухожилия. Важный элемент, присутствующий в мясе, — это витамин B12. Он участвует в созревании клеток крови, улучшает работу нервной системы и способствует усвоению белков, жиров и углеводов.

Рыба также богата белком, который усваивается быстрее, чем мясной. В ней содержатся важные макро- и микроэлементы, такие как йод, железо, кальций, и меньше калорий. Витамины A, E, K и D, присутствующие в рыбе, делают её особенно полезной.

Одним из важнейших компонентов рыбы являются омега-3 жирные кислоты, которые помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Получить их в достаточном количестве из мяса сложнее, поэтому рыба играет важную роль в сбалансированном питании.

Роспотребнадзор заключает, что для полноценного обеспечения организма всеми необходимыми веществами следует сочетать в рационе и мясо, и рыбу, учитывая при этом индивидуальные особенности здоровья.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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