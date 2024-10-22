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Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо

1:13
Еда

Индейка считается диетическим мясом наравне с курицей, но нутрициолог Вероника Гусакова советует не спешить с её частым употреблением. Специалист предупредила, что при некоторых заболеваниях индейку стоит есть с осторожностью.

Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Несмотря на то, что индейка является одним из самых полезных видов мяса, она нежелательна для людей с почечной недостаточностью. Это связано с высоким содержанием белка, который при переваривании создаёт нагрузку на почки.

Кроме того, Гусакова рекомендует ограничить потребление индейки при определённых заболеваниях ЖКТ, таких как язва желудка и синдром раздражённого кишечника. Белок, содержащийся в этом мясе, может способствовать обострению этих патологий при чрезмерном употреблении.

В умеренном количестве индейка остаётся предпочтительным продуктом, особенно в сравнении с "тяжёлым" и жирным красным мясом. Но и от красного мяса можно получить пользу. Ранее издание Gastronom. ru объяснило, почему не стоит полностью убирать свинину из рациона, подчеркнув её преимущества перед диетическим мясом.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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