Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Индейка считается диетическим мясом наравне с курицей, но нутрициолог Вероника Гусакова советует не спешить с её частым употреблением. Специалист предупредила, что при некоторых заболеваниях индейку стоит есть с осторожностью.

Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Несмотря на то, что индейка является одним из самых полезных видов мяса, она нежелательна для людей с почечной недостаточностью. Это связано с высоким содержанием белка, который при переваривании создаёт нагрузку на почки.

Кроме того, Гусакова рекомендует ограничить потребление индейки при определённых заболеваниях ЖКТ, таких как язва желудка и синдром раздражённого кишечника. Белок, содержащийся в этом мясе, может способствовать обострению этих патологий при чрезмерном употреблении.

В умеренном количестве индейка остаётся предпочтительным продуктом, особенно в сравнении с "тяжёлым" и жирным красным мясом. Но и от красного мяса можно получить пользу. Ранее издание Gastronom. ru объяснило, почему не стоит полностью убирать свинину из рациона, подчеркнув её преимущества перед диетическим мясом.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.



