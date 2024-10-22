Привычки за завтраком, которые мешают похудеть

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые утренние привычки могут привести к неожиданному набору веса, и важно избегать их за завтраком. Диетолог Сара Лаук рассказала, что многие женщины повторяют одни и те же ошибки в питании по утрам, а затем сталкиваются с лишними килограммами, не понимая, что стало причиной.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai

Одной из самых опасных привычек является употребление черного кофе на голодный желудок. Такой напиток натощак способствует накоплению жира в области живота. К тому же кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, что может привести к гормональному дисбалансу и связанному с ним ожирению.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаток белка в завтраке. По словам Лаук, нехватка белка в рационе приводит к потере мышечной массы и повышению тяги к перекусам, что также способствует набору веса. Кроме того, белок играет ключевую роль в поддержании здорового старения, что делает его особенно важным элементом утреннего приема пищи.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Гормоны служат гуморальными (переносимыми с кровью) регуляторами определённых процессов в различных органах.

