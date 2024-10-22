Какие витамины и минералы делают виноград таким полезным

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Виноград является ценным продуктом в рационе благодаря высокому содержанию фитонутриентов и витаминов A, B6, C и K, напомнила специалист Роспотребнадзора Екатерина Морозова.

Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, CC BY-SA 4.0

В этом фрукте также много минералов, включая фосфор, натрий, магний, калий, кальций, железо и марганец. Последний особенно важен, так как участвует в синтезе коллагена, белковом обмене и поддержании здоровья нервной системы.

Виноград известен своим высоким содержанием антиоксидантов — ресвератрола и кверцетина, которые помогают замедлить процессы старения за счет нейтрализации свободных радикалов. Ресвератрол, в частности, оказывает положительное влияние на здоровье мозга. Исследования показали, что виноградный сок способен улучшать когнитивные функции у пожилых людей с нейродегенеративными заболеваниями и предотвращать возрастную потерю зрения.

Еще одна важная составляющая винограда — неперевариваемая клетчатка, которая способствует активизации пищеварения, добавила Морозова.

Несмотря на множество целебных свойств, виноград иногда может навредить. Например, его не стоит употреблять с бета-блокаторами и препаратами для разжижения крови. Также врачи рекомендуют отказаться от винограда при нарушении функции почек.

Уточнения

Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы.



