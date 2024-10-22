Какие витамины и минералы делают виноград таким полезным

Виноград является ценным продуктом в рационе благодаря высокому содержанию фитонутриентов и витаминов A, B6, C и K, напомнила специалист Роспотребнадзора Екатерина Морозова.
В этом фрукте также много минералов, включая фосфор, натрий, магний, калий, кальций, железо и марганец. Последний особенно важен, так как участвует в синтезе коллагена, белковом обмене и поддержании здоровья нервной системы.
Виноград известен своим высоким содержанием антиоксидантов — ресвератрола и кверцетина, которые помогают замедлить процессы старения за счет нейтрализации свободных радикалов. Ресвератрол, в частности, оказывает положительное влияние на здоровье мозга. Исследования показали, что виноградный сок способен улучшать когнитивные функции у пожилых людей с нейродегенеративными заболеваниями и предотвращать возрастную потерю зрения.
Еще одна важная составляющая винограда — неперевариваемая клетчатка, которая способствует активизации пищеварения, добавила Морозова.
Несмотря на множество целебных свойств, виноград иногда может навредить. Например, его не стоит употреблять с бета-блокаторами и препаратами для разжижения крови. Также врачи рекомендуют отказаться от винограда при нарушении функции почек.
Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы.
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