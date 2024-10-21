Рецепт восхитительного салата с черносливом, гранатом и свёклой

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с черносливом, гранатом и свёклой станет прекрасным дополнением к столу. Для его приготовления понадобится совсем немного времени и желание.

Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Ингредиенты

Свёкла — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чернослив — 100 г

Грецкие орехи — 0,3 стакана

Гранат — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Очистить морковь и свёклу. Отварить. Натереть морковь и свёклу на крупной тёрке. Замочить чернослив в воде, а затем нарезать его кусочками. Отделить зёрна граната. Трёх столовых ложек будет достаточно. Измельчить грецкие орехи. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить морковь, свёклу, чеснок, чернослив, гранат и орехи. Заправить оливковым маслом, посолить и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Черносли́в — чаще всего слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

