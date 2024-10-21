Рецепт восхитительного салата с черносливом, гранатом и свёклой

Салат с черносливом, гранатом и свёклой станет прекрасным дополнением к столу. Для его приготовления понадобится совсем немного времени и желание.
Черносли́в — чаще всего слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.