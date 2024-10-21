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Рецепт восхитительного салата с черносливом, гранатом и свёклой

1:01
Еда

Салат с черносливом, гранатом и свёклой станет прекрасным дополнением к столу. Для его приготовления понадобится совсем немного времени и желание.

Рецепт восхитительного салата с черносливом, гранатом и свёклой
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Ингредиенты

  • Свёкла — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чернослив — 100 г
  • Грецкие орехи — 0,3 стакана
  • Гранат — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Очистить морковь и свёклу. Отварить. Натереть морковь и свёклу на крупной тёрке.
  2. Замочить чернослив в воде, а затем нарезать его кусочками.
  3. Отделить зёрна граната. Трёх столовых ложек будет достаточно.
  4. Измельчить грецкие орехи.
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. В миске соединить морковь, свёклу, чеснок, чернослив, гранат и орехи. Заправить оливковым маслом, посолить и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Черносли́в — чаще всего слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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