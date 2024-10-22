Почему солянка признана самым вредным супом

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп традиционно считается важным и незаменимым блюдом в рационе, однако не все его виды полезны. Врач Андрей Осипов рассказал, какие супы могут навредить организму, и почему стоит быть осторожнее с их выбором.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY 4.0

Осипов отметил, что современные эксперты неоднозначно относятся к супам. Некоторые из них действительно полезны, особенно горячие блюда, приготовленные на нежирном бульоне с некрахмалистыми овощами и постным мясом. Однако другие супы могут оказаться вредными для здоровья.

Главная проблема некоторых супов связана с их воздействием на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Даже у людей без гастроэнтерологических заболеваний суп может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, поскольку стимулирует выделение желудочного сока. В некоторых супах содержатся экстрактивные вещества, которые усиливают секрецию желудка, что в некоторых случаях приводит к воспалению органов ЖКТ. Для людей с гастритом и другими проблемами пищеварения это особенно вредно.

Наибольшую опасность, по мнению Осипова, представляет не борщ и не харчо, которые часто подвергались критике других врачей, а солянка. Этот популярный суп содержит несколько видов жирного и калорийного мяса, а также "тяжелые" овощи, такие как картофель и соленья. Из-за этого солянка может нагружать ЖКТ и способствовать обострению воспалительных процессов. Специалист советует исключить солянку из регулярного рациона или хотя бы сократить её потребление до минимума.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



