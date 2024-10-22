Салат с консервированным тунцом: идеальный баланс белка и клетчатки

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервированный тунец — вкусный и питательный продукт, богатый белком, который часто включают в рацион люди, стремящиеся к похудению. Он прекрасно сочетается с овощами и зеленью, что делает его идеальной основой для легких и полезных салатов.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

Салат с тунцом и овощами — отличный источник клетчатки и белка, что делает его подходящим для ужина. Попробуйте приготовить салат, соединив рыбные консервы с огурцами, свежей морковью и редисом. Добавьте зелень и листовые овощи, а пикантный вкус обеспечит низкокалорийная заправка из лимонного сока, меда и оливкового масла.

Рецепт:

Нарежьте огурец, морковь и редис тонкими кружочками, зелень мелко порубите, а салатные листья порвите руками. Сложите все ингредиенты в одну миску и тщательно перемешайте. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, растительное масло, соль и перец. Взбейте смесь вилкой до однородной консистенции. Полейте готовым соусом салат и перемешайте ещё раз. Выложите заправленные овощи на тарелку и добавьте сверху кусочки тунца. Легкий, но сытный и диетический ужин готов.

Нутрициолог Беррин Йигит ранее отмечал, что тунец богат омега-3 жирными кислотами, а также содержит калий, магний, цинк, селен, фосфор, железо и витамины A, B, D и E, что делает его особенно полезным для здоровья.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).



