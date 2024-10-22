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Салат с консервированным тунцом: идеальный баланс белка и клетчатки

1:36
Еда

Консервированный тунец — вкусный и питательный продукт, богатый белком, который часто включают в рацион люди, стремящиеся к похудению. Он прекрасно сочетается с овощами и зеленью, что делает его идеальной основой для легких и полезных салатов.

Салат с консервированным тунцом: идеальный баланс белка и клетчатки
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

Салат с тунцом и овощами — отличный источник клетчатки и белка, что делает его подходящим для ужина. Попробуйте приготовить салат, соединив рыбные консервы с огурцами, свежей морковью и редисом. Добавьте зелень и листовые овощи, а пикантный вкус обеспечит низкокалорийная заправка из лимонного сока, меда и оливкового масла.

Рецепт:

  1. Нарежьте огурец, морковь и редис тонкими кружочками, зелень мелко порубите, а салатные листья порвите руками.
  2. Сложите все ингредиенты в одну миску и тщательно перемешайте.
  3. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, растительное масло, соль и перец. Взбейте смесь вилкой до однородной консистенции.
  4. Полейте готовым соусом салат и перемешайте ещё раз.
  5. Выложите заправленные овощи на тарелку и добавьте сверху кусочки тунца.
  6. Легкий, но сытный и диетический ужин готов.

Нутрициолог Беррин Йигит ранее отмечал, что тунец богат омега-3 жирными кислотами, а также содержит калий, магний, цинк, селен, фосфор, железо и витамины A, B, D и E, что делает его особенно полезным для здоровья.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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