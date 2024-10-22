Салат с консервированным тунцом: идеальный баланс белка и клетчатки

Консервированный тунец — вкусный и питательный продукт, богатый белком, который часто включают в рацион люди, стремящиеся к похудению. Он прекрасно сочетается с овощами и зеленью, что делает его идеальной основой для легких и полезных салатов.
Салат с тунцом и овощами — отличный источник клетчатки и белка, что делает его подходящим для ужина. Попробуйте приготовить салат, соединив рыбные консервы с огурцами, свежей морковью и редисом. Добавьте зелень и листовые овощи, а пикантный вкус обеспечит низкокалорийная заправка из лимонного сока, меда и оливкового масла.
Рецепт:
Нутрициолог Беррин Йигит ранее отмечал, что тунец богат омега-3 жирными кислотами, а также содержит калий, магний, цинк, селен, фосфор, железо и витамины A, B, D и E, что делает его особенно полезным для здоровья.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. Название происходит от др.-греч. θύνω «(бешено) бросаюсь, устремляюсь», заимствовано в русский посредством нем. Thun или непосредственно от итал. tonno (в свою очередь, восходящему к вульг. лат. thunnus).
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