Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие рецепты требуют просеивания муки, однако некоторые хозяйки считают этот шаг необязательным и часто его пропускают. Но действительно ли это не влияет на качество выпечки?

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Ранее муку добывали вручную, и ее обязательно просеивали, чтобы удалить инородные предметы, такие как камни или насекомые. Сегодня в магазинах продается качественная мука высшего сорта, которая не содержит видимых примесей, но эксперты все равно рекомендуют просеивать её. Причина в том, что даже на самых строгих производствах может случиться поломка техники или возникнуть ошибки из-за человеческого фактора, и в муке могут оказаться кусочки полиэтилена или пластика.

Однако чистота — не единственная причина для просеивания муки. Этот процесс делает муку более рыхлой и рассыпчатой, что помогает избежать комочков и гарантирует пышность и воздушность выпечки.

Просеивание также влияет на точность порций: 100 г просеянной муки и 100 г залежавшейся — это разные объемы. В некоторых рецептах точность имеет решающее значение, поэтому пирог может не пропечься, даже если вы тщательно следовали инструкции и взвесили ингредиенты, но не просеяли муку.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



