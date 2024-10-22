Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Многодетным семьям в Казани не дают ни положенные земельные участки, ни компенсацию за них
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Топ-5 советов для новичков в спортзале
Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой
Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию
Слишком аккуратная езда: проблемы с двигателем и тормозной системой
Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить
Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году

Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки

1:21
Еда

Многие рецепты требуют просеивания муки, однако некоторые хозяйки считают этот шаг необязательным и часто его пропускают. Но действительно ли это не влияет на качество выпечки?

Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее муку добывали вручную, и ее обязательно просеивали, чтобы удалить инородные предметы, такие как камни или насекомые. Сегодня в магазинах продается качественная мука высшего сорта, которая не содержит видимых примесей, но эксперты все равно рекомендуют просеивать её. Причина в том, что даже на самых строгих производствах может случиться поломка техники или возникнуть ошибки из-за человеческого фактора, и в муке могут оказаться кусочки полиэтилена или пластика.

Однако чистота — не единственная причина для просеивания муки. Этот процесс делает муку более рыхлой и рассыпчатой, что помогает избежать комочков и гарантирует пышность и воздушность выпечки.

Просеивание также влияет на точность порций: 100 г просеянной муки и 100 г залежавшейся — это разные объемы. В некоторых рецептах точность имеет решающее значение, поэтому пирог может не пропечься, даже если вы тщательно следовали инструкции и взвесили ингредиенты, но не просеяли муку.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Топ-5 советов для новичков в спортзале
Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой
Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию
Слишком аккуратная езда: проблемы с двигателем и тормозной системой
Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить
Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.