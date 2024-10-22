Почему томатный сок подходит не всем: советы диетолога

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный сок считается одним из самых полезных среди подобных напитков, поскольку в нем практически отсутствует сахар. По словам диетолога Марият Мухиной, он остается одним из самых популярных соков благодаря своей низкой калорийности и богатому составу.

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В магазинах чаще всего можно найти восстановленный томатный сок, нежели прямого отжима. Но даже в таком варианте напиток сохраняет свои полезные свойства. Томатный сок богат двумя мощными антиоксидантами — ликопином и бета-каротином, которые помогают бороться со свободными радикалами. Кроме того, он обогащен микроэлементами и биологически активными веществами, но при этом имеет всего 19 калорий на 100 мл, что делает его идеальным для тех, кто стремится похудеть.

Томатный сок можно включить в ежедневный рацион, но важно помнить, что он не подходит всем. Людям с повышенной кислотностью желудка следует избегать или с осторожностью употреблять такой напиток. Также рекомендуется сократить его количество тем, у кого есть гастрит или язва, особенно в стадии обострения. Диетолог Марият Мухина подчеркнула, что людям с такими заболеваниями следует быть внимательными и к потреблению томатной пасты, которая может оказывать подобное воздействие.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5 л.



