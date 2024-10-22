Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали города с сильнее всего подорожавшим жильем
Фасоль: польза и вред, которых вы не знали
Эмиссия карт системы Мир побила рекорд в 360 миллионов штук
Опрос: работодатели оценили уровень профподготовки выпускников
Daily Telegraph: Украина возьмет у Британии кредит на 2,26 млрд фунтов
Пыльный лед на Марсе может содержать условия для жизни
Тренды зимних платьев: что выбрать, чтобы быть стильной и в тепле
Белорусский футбольный клуб может войти в РПЛ
Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок

Почему томатный сок подходит не всем: советы диетолога

1:24
Еда

Томатный сок считается одним из самых полезных среди подобных напитков, поскольку в нем практически отсутствует сахар. По словам диетолога Марият Мухиной, он остается одним из самых популярных соков благодаря своей низкой калорийности и богатому составу.

Почему томатный сок подходит не всем: советы диетолога
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

В магазинах чаще всего можно найти восстановленный томатный сок, нежели прямого отжима. Но даже в таком варианте напиток сохраняет свои полезные свойства. Томатный сок богат двумя мощными антиоксидантами — ликопином и бета-каротином, которые помогают бороться со свободными радикалами. Кроме того, он обогащен микроэлементами и биологически активными веществами, но при этом имеет всего 19 калорий на 100 мл, что делает его идеальным для тех, кто стремится похудеть.

Томатный сок можно включить в ежедневный рацион, но важно помнить, что он не подходит всем. Людям с повышенной кислотностью желудка следует избегать или с осторожностью употреблять такой напиток. Также рекомендуется сократить его количество тем, у кого есть гастрит или язва, особенно в стадии обострения. Диетолог Марият Мухина подчеркнула, что людям с такими заболеваниями следует быть внимательными и к потреблению томатной пасты, которая может оказывать подобное воздействие.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5 л.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Аудио 
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Наука и техника
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами Аудио 
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Последние материалы
Белорусский футбольный клуб может войти в РПЛ
Сладкие букеты вместо цветов: как сделать оригинальный подарок
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Врач предупредил о смертельной опасности гастрита
Восточная сладость покорила Россию: цены взлетели в четыре раза
Какие суши и роллы не навредят вашей фигуре: рекомендации эксперта
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
На работе выгорают более половины сотрудников - помочь им могут пять способов
Ученые создали "умный" инсулин для диабетиков
Шпинат: почему он должен быть в вашем рационе каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.