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Какие суши и роллы не навредят вашей фигуре: рекомендации эксперта

1:13
Еда

Суши и роллы часто становятся полноценным ужином, и при правильном выборе они могут быть полезными для здоровья и подходящими для вечернего приема пищи. Главное — выбрать роллы с "правильной" начинкой, считает пищевой технолог Людмила Румянцева.

Какие суши и роллы не навредят вашей фигуре: рекомендации эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, самыми безопасными для здоровья и фигуры являются три вида роллов: "Каппа-маки", "Калифорния" и "Магуро".

"Каппа-маки" обычно содержат огурец и авокадо. При тонком слое риса и отсутствии жирных соусов такие роллы можно назвать диетическим блюдом.

"Калифорния" с начинкой из краба, огурца и авокадо также являются питательными и полезными. А в "Магуро" содержится тунец, который является отличным источником омега-3 жирных кислот, что делает этот вид роллов особенно ценным для здоровья.

Людмила Румянцева также подчеркнула, что другие виды роллов могут быть полезны, если в них нет соусов на основе майонеза, жареной начинки и вкусовых добавок, таких как бекон и сливочный сыр. Это позволит наслаждаться вкусным ужином, не опасаясь за фигуру.

Уточнения

Су́ши или су́си (яп. すし, 寿司, 鮨, 鮓, вар. 寿し суси, [sɯɕi]; несклоняемое), — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.
 

Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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