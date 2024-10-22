Как сделать идеальные пирожки на бездрожжевом тесте: пошаговая инструкция

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Румяные и хрустящие пирожки всегда ассоциируются с уютом, и их приготовление — отличный способ порадовать себя и близких. Одной из самых вкусных несладких начинок для пирожков является капуста, которая прекрасно сочетается с беконом, создавая необычный вкус. А если вы не умеете работать с дрожжевым тестом, не беда — кулинары поделились рецептом жареных пирожков на бездрожжевом тесте, основой которого служит рассол. Для теста также понадобятся растительное масло, сода, сахар и соль.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Начинка: Сначала обжарьте на сковороде бекон, затем добавьте к нему нашинкованную капусту. Тушите смесь до готовности и посыпьте укропом. Начинка готова.

Тесто: С тестом всё просто: смешайте рассол с растительным маслом, сахаром, солью и мукой, затем добавьте соду и замесите тесто. Накройте его и оставьте на полчаса для "отдыха".

После этого сформируйте заготовки, положите внутрь начинку, аккуратно слепите пирожки и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Пропорции для теста:

200 мл рассола

400 г муки

1/2 чайной ложки соды

1 чайная ложка сахара

4 столовые ложки растительного масла

Если рассол слишком соленый, его можно разбавить водой, чтобы вкус был более сбалансированным.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). Тесто содержит белки, углеводы, жиры, кислоты, соли и другие вещества, находящиеся в различном состоянии в виде ограниченно набухающих коллоидов, суспензий и растворов.



