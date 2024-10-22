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Как сделать идеальные пирожки на бездрожжевом тесте: пошаговая инструкция

1:30
Еда

Румяные и хрустящие пирожки всегда ассоциируются с уютом, и их приготовление — отличный способ порадовать себя и близких. Одной из самых вкусных несладких начинок для пирожков является капуста, которая прекрасно сочетается с беконом, создавая необычный вкус. А если вы не умеете работать с дрожжевым тестом, не беда — кулинары поделились рецептом жареных пирожков на бездрожжевом тесте, основой которого служит рассол. Для теста также понадобятся растительное масло, сода, сахар и соль.

Как сделать идеальные пирожки на бездрожжевом тесте: пошаговая инструкция
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Начинка: Сначала обжарьте на сковороде бекон, затем добавьте к нему нашинкованную капусту. Тушите смесь до готовности и посыпьте укропом. Начинка готова.

Тесто: С тестом всё просто: смешайте рассол с растительным маслом, сахаром, солью и мукой, затем добавьте соду и замесите тесто. Накройте его и оставьте на полчаса для "отдыха".

После этого сформируйте заготовки, положите внутрь начинку, аккуратно слепите пирожки и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Пропорции для теста:

  • 200 мл рассола
  • 400 г муки
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1 чайная ложка сахара
  • 4 столовые ложки растительного масла

Если рассол слишком соленый, его можно разбавить водой, чтобы вкус был более сбалансированным.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). Тесто содержит белки, углеводы, жиры, кислоты, соли и другие вещества, находящиеся в различном состоянии в виде ограниченно набухающих коллоидов, суспензий и растворов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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