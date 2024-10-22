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Способы приготовления говядины, которые сохраняют максимум пользы

1:38
Еда

Говядина является одним из самых полезных видов красного мяса благодаря высокому содержанию железа и витамина B12, которые помогают предотвращать анемию и поддерживают здоровье кровеносной и нервной систем. Специалисты Роскачества подчеркивают, что железо из говядины усваивается организмом в шесть раз лучше, чем из растительных продуктов. Помимо этого, в мясе содержится большое количество белка, аминокислот и креатина, который помогает увеличивать запас энергии в мышцах, что делает говядину особенно полезной для спортсменов.

Способы приготовления говядины, которые сохраняют максимум пользы
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Эксперты рекомендуют разные суточные нормы потребления говядины: для женщин — до 150 г, для мужчин — до 250 г, а для детей и пожилых людей — до 100 г.

Наиболее полезные способы приготовления говядины — на пару, тушение и жарка при соблюдении определенных условий. Паровая говядина способствует снижению веса, а тушение на медленном огне в бульоне или соусе позволяет сохранить практически все полезные вещества.

Жарка также допустима, но важно избегать длительной термической обработки и слишком высоких температур, чтобы сохранить пользу мяса. Для приготовления стейка эксперты советуют сначала обжарить его на сковороде с каждой стороны по несколько минут, а затем довести до готовности в духовке.

"Повара рекомендуют обжарить мясо с каждой стороны по паре минут, завернуть в фольгу и отправить доготавливаться в духовку", — отметили в Роскачестве.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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