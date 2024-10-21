Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего рисового пудинга с молотой корицей. Блюдо станет отличным десертом к столу. Рассказываем, как его приготовить.
Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.