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Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей

1:10
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего рисового пудинга с молотой корицей. Блюдо станет отличным десертом к столу. Рассказываем, как его приготовить.

Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

  • Молоко — 1 л
  • Круглозёрный рис — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар — 0,5 ч. л.
  • Молотая корица — 0,5 ч. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Промыть рис. 
  2. Налить в кастрюлю 1 стакан воды и добавить в неё рис. Варить на умеренном огне в течение 15 минут.
  3. Добавить в кастрюлю молоко. Довести до кипения.
  4. Добавить к смеси оба вида сахара. Варить 30 минут, помешивая.
  5. В ёмкости развести крахмал с 50 миллилитрами холодной воды. Постепенно ввести его в молочно-рисовую массу. Варить 4 минуты.
  6. Разложить получившуюся массу по стаканам. Дать ей время остыть. Посыпать корицей. Отправить блюдо в холодильник на 3 часа. Приятного аппетита!

Уточнения

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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