Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки предпочитают готовить песочное печенье по двум основным причинам: это вкусное угощение для которого потребуется минимум ингредиентов. Этот десерт обладает отличным сочетанием достоинств, а его простой рецепт занимает всего около 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier, CC BY-SA 4.0

Секретный ингредиент, придающий особый вкус печенью, — обычная поваренная соль. Именно она делает лакомство таким аппетитным.

Для приготовления понадобятся:

Мука — 300 г;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 50 г;

Несолёное сливочное масло — 150 г.

Приготовление:

Начните с подготовки духовки и противня. Разогрейте духовку до 180°C, а противень застелите пергаментной бумагой. В большой миске соедините муку, сахар и соль.

Добавьте масло и аккуратно втирайте его в смесь пальцами, пока тесто не станет песочным по структуре. Вымешивайте тесто, пока оно не соберётся в однородный комок. Разложите тесто на противне и раскатайте его. Посыпьте сверху сахаром и солью, затем слегка проколите вилкой в нескольких местах. Выберите форму для печенья: можно нарезать его ножом на клинья или использовать специальные формочки. Выпекайте десерт 30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым.

Подавайте к чаю с джемом, арахисовой или шоколадной пастой.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

