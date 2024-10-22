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Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут

1:31
Еда

Многие хозяйки предпочитают готовить песочное печенье по двум основным причинам: это вкусное угощение для которого потребуется минимум ингредиентов. Этот десерт обладает отличным сочетанием достоинств, а его простой рецепт занимает всего около 30 минут.

Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier, CC BY-SA 4.0

Секретный ингредиент, придающий особый вкус печенью, — обычная поваренная соль. Именно она делает лакомство таким аппетитным.

Для приготовления понадобятся:

  • Мука — 300 г;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Сахар — 50 г;
  • Несолёное сливочное масло — 150 г.

Приготовление:

  1. Начните с подготовки духовки и противня. Разогрейте духовку до 180°C, а противень застелите пергаментной бумагой.
  2. В большой миске соедините муку, сахар и соль.
    Добавьте масло и аккуратно втирайте его в смесь пальцами, пока тесто не станет песочным по структуре.
  3. Вымешивайте тесто, пока оно не соберётся в однородный комок.
  4. Разложите тесто на противне и раскатайте его. Посыпьте сверху сахаром и солью, затем слегка проколите вилкой в нескольких местах.
  5. Выберите форму для печенья: можно нарезать его ножом на клинья или использовать специальные формочки.
  6. Выпекайте десерт 30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым.

Подавайте к чаю с джемом, арахисовой или шоколадной пастой.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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