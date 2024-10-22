Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут

Многие хозяйки предпочитают готовить песочное печенье по двум основным причинам: это вкусное угощение для которого потребуется минимум ингредиентов. Этот десерт обладает отличным сочетанием достоинств, а его простой рецепт занимает всего около 30 минут.
Секретный ингредиент, придающий особый вкус печенью, — обычная поваренная соль. Именно она делает лакомство таким аппетитным.
Для приготовления понадобятся:
Приготовление:
Подавайте к чаю с джемом, арахисовой или шоколадной пастой.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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