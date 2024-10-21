Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Гарниры можно приготовить не только из привычных круп, макарон и овощей, но и из других ингредиентов, которые обычно используются в небольших количествах. Кулинары предлагают попробовать запеченный гарнир из лука и чеснока — блюдо, которое точно удивит ваших домочадцев и гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Что понадобится для приготовления?

Для этого необычного гарнира используйте репчатый и красный лук, а также чеснок. В качестве заправки отлично подойдет смесь растительного масла, бальзамического уксуса и специй. Приправьте блюдо солью, перцем и добавьте ароматные травы, такие как базилик и розмарин.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте овощи.

Очистите лук и нарежьте его дольками. Чеснок чистить не нужно — просто разрежьте головки пополам. Это сохранит его нежный аромат и сделает блюдо более интересным. Приготовьте заправку.

Смешайте растительное масло с бальзамическим уксусом. Добавьте соль, перец и любимые ароматные травы — базилик и розмарин. Смешайте и запеките.

Положите нарезанный лук и чеснок в глубокую миску, залейте подготовленной заправкой и тщательно перемешайте. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте.

Поместите противень в разогретую до 180°C духовку и запекайте до золотистого цвета. Перед подачей добавьте к овощам кусочек сливочного масла, чтобы сделать вкус более мягким и насыщенным.

Этот запеченный гарнир из лука и чеснока станет отличным дополнением к мясу, рыбе или даже самостоятельным блюдом.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.



