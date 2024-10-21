Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами

Гарниры можно приготовить не только из привычных круп, макарон и овощей, но и из других ингредиентов, которые обычно используются в небольших количествах. Кулинары предлагают попробовать запеченный гарнир из лука и чеснока — блюдо, которое точно удивит ваших домочадцев и гостей.
Что понадобится для приготовления?
Для этого необычного гарнира используйте репчатый и красный лук, а также чеснок. В качестве заправки отлично подойдет смесь растительного масла, бальзамического уксуса и специй. Приправьте блюдо солью, перцем и добавьте ароматные травы, такие как базилик и розмарин.
Пошаговый рецепт:
Этот запеченный гарнир из лука и чеснока станет отличным дополнением к мясу, рыбе или даже самостоятельным блюдом.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.
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