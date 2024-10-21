Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение вымерших животных: реальность или фантастика
Австрийская компания Voestalpine закрывает завод в Германии и проводит реструктуризацию
Как приготовить чесночные пышки к первому блюду: пошаговая инструкция
Литопсы: секреты выращивания
Наконец-то больше места для вашего багажа в самолёте
Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Спортивное питание: помощник на тренировке или пустая трата денег?
Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью во второй раз

Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами

1:47
Еда

Гарниры можно приготовить не только из привычных круп, макарон и овощей, но и из других ингредиентов, которые обычно используются в небольших количествах. Кулинары предлагают попробовать запеченный гарнир из лука и чеснока — блюдо, которое точно удивит ваших домочадцев и гостей.

Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Что понадобится для приготовления?
Для этого необычного гарнира используйте репчатый и красный лук, а также чеснок. В качестве заправки отлично подойдет смесь растительного масла, бальзамического уксуса и специй. Приправьте блюдо солью, перцем и добавьте ароматные травы, такие как базилик и розмарин.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте овощи.
    Очистите лук и нарежьте его дольками. Чеснок чистить не нужно — просто разрежьте головки пополам. Это сохранит его нежный аромат и сделает блюдо более интересным.
  2. Приготовьте заправку.
    Смешайте растительное масло с бальзамическим уксусом. Добавьте соль, перец и любимые ароматные травы — базилик и розмарин.
  3. Смешайте и запеките.
    Положите нарезанный лук и чеснок в глубокую миску, залейте подготовленной заправкой и тщательно перемешайте. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Запекайте.
    Поместите противень в разогретую до 180°C духовку и запекайте до золотистого цвета. Перед подачей добавьте к овощам кусочек сливочного масла, чтобы сделать вкус более мягким и насыщенным.

Этот запеченный гарнир из лука и чеснока станет отличным дополнением к мясу, рыбе или даже самостоятельным блюдом.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Как осенью избавиться от слизней
Садоводство, цветоводство
Как осенью избавиться от слизней Аудио 
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Авто
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Боевой лазер Boeing CLWS. Новое американское оружие в арсенале потенциального врага Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Пионы и их потребности: три подкормки для здоровых цветов
В США на фоне инфляции и кризиса повысился спрос на крепкие спиртные напитки
Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами
Протезы будущего: как нейронные сигналы контролируют положение руки
Как сделать маленькие окна больше: советы, которые работают
Как распознать недовольство кошки: ключевые симптомы
Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов
ВАЗ-2106 1992 года в идеале: капсула времени за 1,2 млн рублей
Путешествие без стресса: когда лучше приходить в аэропорт?
Гонконг делает ставку на золото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.