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Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт

1:19
Еда

Соберите ингредиенты

Вам понадобятся паста, баночка готового соуса песто, тертый сыр пармезан, соль и вода.

Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, CC BY-SA 3.0

Отварите макароны

Наполните большую кастрюлю водой и добавьте щепотку соли. Доведите воду до кипения, а затем добавьте макароны. Готовьте пасту в соответствии с инструкциями на упаковке, обычно около 8-12 минут, или пока она не станет аль денте.

Слейте воду с макарон

Как только паста приготовится, осторожно высыпьте ее на дуршлаг или ситечко, чтобы удалить воду. Обязательно стряхните лишнюю воду.

Добавьте соус песто

Верните приготовленные макароны в кастрюлю и добавьте желаемое количество соуса песто. Начните с нескольких столовых ложек и корректируйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Перемешайте пасту и соус песто, пока макароны не будут равномерно покрыты.

Подавайте

Переложите пасту на сервировочные тарелки или в миски. Посыпьте сверху тертым сыром пармезан для придания аромата.

Вы также можете добавить несколько свежих листьев базилика или сбрызнуть оливковым маслом, если хотите. Ваша простая паста с соусом песто теперь готова к употреблению.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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