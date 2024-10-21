Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт

Вам понадобятся паста, баночка готового соуса песто, тертый сыр пармезан, соль и вода.
Наполните большую кастрюлю водой и добавьте щепотку соли. Доведите воду до кипения, а затем добавьте макароны. Готовьте пасту в соответствии с инструкциями на упаковке, обычно около 8-12 минут, или пока она не станет аль денте.
Как только паста приготовится, осторожно высыпьте ее на дуршлаг или ситечко, чтобы удалить воду. Обязательно стряхните лишнюю воду.
Верните приготовленные макароны в кастрюлю и добавьте желаемое количество соуса песто. Начните с нескольких столовых ложек и корректируйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Перемешайте пасту и соус песто, пока макароны не будут равномерно покрыты.
Переложите пасту на сервировочные тарелки или в миски. Посыпьте сверху тертым сыром пармезан для придания аромата.
Вы также можете добавить несколько свежих листьев базилика или сбрызнуть оливковым маслом, если хотите. Ваша простая паста с соусом песто теперь готова к употреблению.
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.
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