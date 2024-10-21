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Ошибка, которую многие совершают: почему нельзя хранить хлеб в холодильнике

1:40
Еда

Многие задаются вопросом, где лучше хранить хлеб и выпечку — в хлебнице при комнатной температуре или в холодильнике. Валерий Бурматнов, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ, развеял популярное заблуждение, объяснив, что холод — не самое лучшее место для хранения хлеба.

Ошибка, которую многие совершают: почему нельзя хранить хлеб в холодильнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему не стоит хранить хлеб в холодильнике?
Эксперт отметил, что хлеб черствеет быстрее всего при температуре от 0 до +10°C, что как раз характерно для холодильников. При такой температуре структура хлеба изменяется, и он становится твердым. Наиболее комфортной для выпечки будет комнатная температура — от +20 до +25°C. Поэтому хлебницу можно смело оставлять на кухне и не искать для хлеба новое место хранения.

Правильное хранение хлеба, если его убирают в холодильник
Если у вас все-таки есть привычка хранить хлеб в холодильнике, важно делать это правильно. Рекомендуется использовать полиэтиленовые мешки с отверстиями, бумажные или тканевые упаковки, чтобы продукт оставался свежим и не впитывал посторонние запахи. Плотно закрывающиеся емкости могут привести к накоплению влаги, что создаст благоприятные условия для образования плесени.

Заморозка как способ сохранить свежесть
Бурматнов также отметил, что заморозка хлеба или его кратковременное нагревание до температуры около +60°C позволяют сохранить его свойства. Это означает, что заморозка — один из лучших способов продлить свежесть выпечки, не теряя ее вкусовые качества.

Уточнения

Хле́бница - Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.). Также считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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