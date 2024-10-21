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Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров

1:33
Еда

Маринованный лук — это универсальная закуска, которая идеально подходит для салатов, бургеров, шашлыка и даже к соленой рыбе. Эксперты рассказали, какой лук лучше использовать, как правильно его подготовить и как сделать так, чтобы он был сладким, а не горьким.

Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какой лук выбрать?
Для маринования лучше всего подходят красный и белый лук. Красный лук отличается более сладким вкусом, тогда как белый лук будет резким, но хрустящим. Выбирать можно любые луковицы, но средние по размеру проще нарезать и они лучше пропитываются маринадом.

Подготовка лука к маринованию
Чтобы лук лучше промариновался, его стоит нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Эксперты рекомендуют использовать острый нож, чтобы избежать раздавливания лука, излишнего выделения сока и усиления горечи.

Как убрать горечь?
Если вы хотите полностью убрать горечь и сделать лук мягче, можно ошпарить его кипятком или замочить в холодной подсоленной воде на 15 минут перед маринованием. Это сделает вкус более мягким и приятным.

Сколько времени мариновать?
Лук маринуется от 20 минут до 1-2 часов. Чем дольше он находится в маринаде, тем насыщеннее и сбалансированнее становится его вкус. Для быстрого маринования достаточно 20-30 минут, но если есть время, лучше оставить на пару часов.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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