Диетолог рассказал, как питание помогает продлить жизнь

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Алексей Кабанов утверждает, что правильное питание может помочь продлить жизнь. Он объяснил, какие изменения в рационе нужно сделать, чтобы укрепить здоровье и улучшить качество жизни.

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Основное правило — сбалансированное питание с упором на растительную пищу.

Специалист отметил, что для продления жизни важно, чтобы рацион был сбалансированным, с преобладанием растительных белков и клетчатки. По его словам, многим людям не хватает в рационе фруктов, овощей, орехов и растительных масел. Диетолог рекомендует каждый день употреблять овощные салаты с масляной заправкой, а также добавлять в рацион растительное мясо и молоко.

Ограничение насыщенных жиров и сахара.

Вместе с увеличением доли растительной пищи важно сократить, а лучше исключить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Особое внимание Кабанов обратил на жирное красное мясо. Постную говядину можно есть не чаще одного раза в неделю, а от баранины и свинины он советует полностью отказаться.

Здоровые альтернативы сладкому.

Чтобы снизить потребление сахара, диетолог рекомендует заменять десерты свежими фруктами, а сахар — на безопасные сахарозаменители. Это поможет избежать резких скачков уровня глюкозы и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



