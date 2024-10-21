Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз

Куриные яйца — это популярный продукт, который всегда можно найти в холодильнике у большинства людей. Они часто используются как полноценный завтрак или важный ингредиент для выпечки и других блюд. Но как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими? На этот вопрос ответили специалисты из Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Как правильно хранить яйца?
Большинство людей устанавливают яйца острым концом вверх, как это принято в магазинных лотках и в специальных отсеках на дверце холодильника. Но эксперты рекомендуют перевернуть их острым концом вниз. Это поможет сохранить свежесть продукта дольше, так как желток будет оставаться в центре и не соприкасаться с воздушным слоем в тупом конце яйца.
Почему не стоит хранить яйца на дверце холодильника?
Также специалисты советуют избегать хранения яиц на дверце холодильника, поскольку там случаются частые перепады температуры. Лучше всего размещать их в основной части холодильника, где температура остается стабильной.
Польза куриных яиц
Яйца содержат свыше десяти важных витаминов и более полусотни микроэлементов, таких как магний, железо, фосфор и кальций. Регулярное употребление яиц помогает защитить организм от заболеваний мозга и особенно полезно беременным женщинам, поскольку вещества, содержащиеся в желтке, способствуют снижению риска развития патологий у младенцев.
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