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Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз

1:35
Еда

Куриные яйца — это популярный продукт, который всегда можно найти в холодильнике у большинства людей. Они часто используются как полноценный завтрак или важный ингредиент для выпечки и других блюд. Но как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими? На этот вопрос ответили специалисты из Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как правильно хранить яйца?
Большинство людей устанавливают яйца острым концом вверх, как это принято в магазинных лотках и в специальных отсеках на дверце холодильника. Но эксперты рекомендуют перевернуть их острым концом вниз. Это поможет сохранить свежесть продукта дольше, так как желток будет оставаться в центре и не соприкасаться с воздушным слоем в тупом конце яйца.

Почему не стоит хранить яйца на дверце холодильника?
Также специалисты советуют избегать хранения яиц на дверце холодильника, поскольку там случаются частые перепады температуры. Лучше всего размещать их в основной части холодильника, где температура остается стабильной.

Польза куриных яиц
Яйца содержат свыше десяти важных витаминов и более полусотни микроэлементов, таких как магний, железо, фосфор и кальций. Регулярное употребление яиц помогает защитить организм от заболеваний мозга и особенно полезно беременным женщинам, поскольку вещества, содержащиеся в желтке, способствуют снижению риска развития патологий у младенцев.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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