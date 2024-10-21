Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные яйца — это популярный продукт, который всегда можно найти в холодильнике у большинства людей. Они часто используются как полноценный завтрак или важный ингредиент для выпечки и других блюд. Но как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими? На этот вопрос ответили специалисты из Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

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Как правильно хранить яйца?

Большинство людей устанавливают яйца острым концом вверх, как это принято в магазинных лотках и в специальных отсеках на дверце холодильника. Но эксперты рекомендуют перевернуть их острым концом вниз. Это поможет сохранить свежесть продукта дольше, так как желток будет оставаться в центре и не соприкасаться с воздушным слоем в тупом конце яйца.

Почему не стоит хранить яйца на дверце холодильника?

Также специалисты советуют избегать хранения яиц на дверце холодильника, поскольку там случаются частые перепады температуры. Лучше всего размещать их в основной части холодильника, где температура остается стабильной.

Польза куриных яиц

Яйца содержат свыше десяти важных витаминов и более полусотни микроэлементов, таких как магний, железо, фосфор и кальций. Регулярное употребление яиц помогает защитить организм от заболеваний мозга и особенно полезно беременным женщинам, поскольку вещества, содержащиеся в желтке, способствуют снижению риска развития патологий у младенцев.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.



