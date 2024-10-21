Фета с медом и фруктами: идеальная закуска к хлебу

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр фета — это не только вкусный источник кальция и белка, но и универсальный ингредиент, который прекрасно сочетается с разными блюдами. Его часто добавляют в салаты или используют для приготовления соуса к пасте. Однако есть и другой, не менее вкусный способ насладиться этим сыром — приготовить его в виде изысканной намазки на хлеб, добавив немного сладости.

Фото: flickr.com by ralph and jen, CC BY 2.0

Запеченная фета с инжиром, грушами и медом — это простая, но оригинальная закуска, которая удивит вас своим сливочно-сладким вкусом. Она идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного завтрака.

Ингредиенты:

Сыр фета (цельный кусок)

2-3 инжира

1 груша

2-3 ст. л. оливкового масла

1-2 ст. л. меда

Тимьян (свежие листья)

Черный перец по вкусу

Хлеб (для подачи)

Пошаговый рецепт:

Подготовка духовки и ингредиентов.

Разогрейте духовку до 170°C. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой. Нарежьте инжир пополам, а грушу — на четыре части, удалив сердцевину. Выкладка в форму.

Выложите фету целым куском в центр формы для запекания. Вокруг разложите инжир и кусочки груши. Полейте все ингредиенты оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном и слегка приправьте черным перцем. Запекание.

Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте около 20 минут, пока фета не станет мягкой, а фрукты — слегка карамелизированными. Финальные штрихи и подача.

Достаньте запеченную фету с фруктами из духовки и полейте медом. Разломите сыр на кусочки и выложите на поджаренные ломтики хлеба. Подавайте сразу, чтобы насладиться теплой сливочно-сладкой закуской.