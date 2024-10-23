Корейская морковь с луком: простой рецепт, который должна знать каждая хозяйка

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт сладко-острой моркови с луком, который, вероятно, пробовали практически все россияне. Хотя вопрос о том, насколько это блюдо действительно корейское, остается спорным, так как в Корее могут и не знать о таком салате. Рецепт довольно прост и знаком многим.

Фото: Adobe Stock by tanya78, PDM

Ингредиенты:

Морковь — 0,5 кг,

Лук репчатый — 1 шт,

Растительное масло — 100 мл,

Чеснок — 5 зубчиков,

Уксус (9%) — 1 ст. ложка,

Сахар — 1 ст. ложка,

Соль — 0.5 ч. ложки,

Кориандр — 1 ст. ложка,

Сладкая паприка — 1 ч. ложка,

Острый красный перец молотый — ½ ч. ложки.

Инструкция:

Натрите морковь на специальной тёрке. Приготовьте специи, размолотив в ступке их вместе: соль, сахар, кориандр, сладкую паприку и острый красный перец. С помощью пресса для чеснока выдавите чеснок. Добавьте чеснок и специи к моркови, тщательно перемешайте, чтобы овощи насыщались ароматами. Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Затем вылейте его с маслом на морковь. Добавьте уксус и хорошо перемешайте морковь. Блюдо готово к подаче к столу или может быть сохранено в холодильнике в герметичной посуде для улучшения вкуса. Спустя несколько дней вкус салата будет ещё более насыщенным.

Этот салат идеален для ежедневного использования или для особых случаев. Приятного аппетита!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

